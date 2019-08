Arranca entrega de tarjetas para estudiantes “YOVOY”

Redacción

Aguascalientes, Ags.-A partir de este lunes 26 de agosto la tarifa preferencial a estudiantes en camiones urbanos solo será efectiva a quienes presenten la tarjeta “YOVOY”, cuyo único facultado para expedirla es la Coordinación de Movilidad (CMOV),externó el Secretario General de Gobierno, Enrique Morán Faz.

El funcionario público, hizo mención a que a partir de este día se comenzó con la entrega de las primeras mil 500 tarjetas para los estudiantes, en un proceso que llevó una serie de ajustes, mismas que se entregarán en lo que resta de agosto en su totalidad a quienes hicieron su respectivo registro en línea.

Mencionó que el tema de estas tarjetas es dinámico, donde se continuarán haciendo ajustes que permitan su uso con la tecnología con la que se dotará a camiones urbanos.

El Instituto de Educación de Aguascalientes está validando todas y cada una de las tarjetas, a fin de certificar que se trata de estudiantes inscritos en planteles educativos quienes reciban los apoyos al abordar las unidades.

Advirtió de sanciones a choferes que no respeten el descuento o que no hagan válidas las tarjetas, actos que no serán tolerados y que castigará con toda severidad por la CMOV.