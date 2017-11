Araceli Terrazas será la directora de la nueva clínica del IMSS en Ags

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Mikel Arriola Peñalosa, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que la directora del nuevo Hospital General no. 3 será la doctora Araceli Terrazas, quien se desempeñó en el mismo puesto en los nosocomios generales no. 1 y no. 2. “Es médico internista con toda la experiencia”, afirmó.

Comentó que la infraestructura de este hospital cambia el volumen de necesidades del estado por su capacidad tecnológica. “Esto es muestra de que, a nivel nacional, se está hacinedo un esfuerzo en este sentido sin precedentes”, apuntó.

Sin embargo, señaló que debe cambiarse la mentalidad que hay con respecto al sector salud. “No hay que pedir más hospitales de tercer nivel, sino concentrarnos a lo preventivo. Si no hacemos eso, la capacidad hospitalaria nunca va a alcanzar; entre cáncer de mama, próstata, diabetes e hipertensión, estamos invirtiendo 85 mil millones de pesos al año”, aseveró.

Asimismo, comentó que Aguascalientes ha sido el tercer estado con mayor volumen de inversión desde el IMSS, con 1300 millones de pesos. “Esto es solo un ejemplo de lo bien que dejará el presidente, Enrique Peña Nieto, al IMSS a pesar de haberlo tomado en bancarrota. Ahora lo dejará con garantía económica hasta 2020 y con un plan para seguir así hasta 2035. Tenemos uno de los mejores modelos de seguridad social en el mundo”, concluyó.