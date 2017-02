Aquí no se esconde nada: Toño Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- “No hay afán de ocultar nada de la pasada gestión municipal”, respondió Antonio Arámbula López, secretario de Administración del Ayuntamiento, en torno a acusaciones de que ha entorpecido investigaciones en cuanto a gastos realizados por el alcalde Antonio Martín del Campo.

En este sentido, el funcionario municipal pidió más tiempo para ofrecer resultados en cuanto a las peticiones que han solicitado regidores de oposición y de paso les demandó no hacer juicios a priori.

Apenas el lunes, la regidora del PRI Hazel Montejano acusó directamente a Arámbula López por no responder a solicitudes información por lo que calificó de “gastos millonarios” realizados por el ex alcalde, el panista Antonio Martín del Campo.

Entrevistado en palacio municipal, el secretario de Administración manifestó que estas peticiones de información siguen revisándose.

– La regidora Hazel había hablado de irregularidades y que usted no las daba a conocer. ¿Cuál es su postura?

– No se si sean irregularidades, lo desconozco. Lo que si se es que la información que ella pidió requiere tiempo, buscar archivos y mucho trabajo. Yo le pido que nos de tiempo para buscar los contratos ya que pidió bastante información y no solamente ella, otros cuatro regidores también me pidieron información y la verdad es que con la carga de trabajo por el inicio de administración no son cualquier cosa. Estamos trabajando, pero si le urge le entregaré una parte o lo que ya tenga.

– ¿Ya se encontró alguna o hasta el momento?

– Tengo parte de la información, pero me estaba esperando hasta tenerla completa.

– ¿No hay renuencia?

– No hay afán de ocultar nada. De hecho que me pregunten si hay irregularidades, ella me pidió información y la información es la que estamos buscando. Yo llegue en enero y no tengo la información de los tres años anteriores.

– ¿Hay algún plazo?

– Pues todavía ir otros 15 días y espero tener la información.

– ¿Pides un poco paciencia?

– Yo digo que sí. Que tenga paciencia y que además no haga juicios a priori pues decir que hay irregularidades porque no se ha entregado algo, es juzgar sin ver nada. Sólo que me de la oportunidad de reunir la información y la entregamos.