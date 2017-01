Aprueban candado para el fraccionamiento de zonas forestales en Ags.

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves se aprobó el dictamen que formuló la Comisión de Medio Ambiente y Recurso Naturales, a través del cual se resuelve la Iniciativa de reforma a la Ley de Protección al Medio Ambiente para el Estado de Aguascalientes, presentada por la representación del GPPAN de la anterior legislatura.

La modificación establece la ampliación a un plazo de tres días hábiles más para que los Ayuntamientos emitan una opinión y presenten el Manifiesto del Impacto Ambiental (MIA), cuando se pretende construir, remodelar o rehabilitar obras en alguna zona forestal y que se busca el cambio de uso de suelo.

La diputada María Cristina Urrutia de la Vega en tribuna celebró que esta iniciativa favorecerá la prevención de riesgos que pudieran atentar con el entorno ecológico.

En otro punto del orden del día, la mayoría del Pleno rechazó el dictamen que emitió la Comisión de Desarrollo Social del Congreso Local, al no concretarse 18 votos a favor (mayoría calificada) mediante el cual se declaraban improcedentes las observaciones al Decreto 214 que emitió el anterior gobierno estatal para vetar de manera parcial las reformas a la Ley de Desarrollo Social para el Estado de Aguascalientes que aprobó la anterior legislatura.

En el documento se especifica que las modificaciones hechas a la Ley de Desarrollo Social armonizan con lo establecido en la Ley General de Transparencia y Accesos a la Información Pública, en particular, lo referente al contenido, objetivos y procedimiento de integración de un Padrón Único de Beneficiarios de los programas de subsidios, estímulos y apoyos en política social.

En el resolutivo se concluye que las observaciones que emitió el entonces gobernador Lozano de la Torre, no se apegan a la normativa en materia de transparencia y protección de datos, por tanto las reformas no invaden competencias legislativas reservadas al Congreso de la Unión, establecidas en el Artículo 73 de la Constitución Federal.

Cabe hacer mención que el presidente de la mesa directiva, Gustavo Báez Leos sometió a consideración del Pleno sí el dictamen en mención se regresaba o no a Comisiones, registrándose una votación de 12 a favor y 14 en contra, por lo que se rechazó la propuesta.

En seguida, el Pleno Legislativo aprobó el dictamen que contiene la iniciativa de reforma a los artículos 48, 64, 68 y 163 de la Ley de Seguridad de Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado que fue propuesta por el GPPAN en la legislatura anterior.

Con dicha propuesta de modificación se establecen que los hombres en estado de viudez cuenten con las mismas prestaciones económicas que las mujeres, ya que las indistinciones indebidas de género vulneran lo dispuesto en los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón del derecho a la no discriminación, así como a la igualdad sustantiva.

Los legisladores Paloma Amézquita Carreón, Iván Sánchez Nájera y Martha Elisa González Estrada manifestaron su apoyo al dictamen ya que dicha reforma al marco legal, garantiza a los ciudadanos una vida libre de discriminación y fomenta la igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres.

Por otro lado, fue aprobado por mayoría el dictamen, con 22 votos a favor y 4 en contra, con el que se resuelve en sentido negativo la iniciativa que presentó la representación del Grupo Parlamentario del PRD de la anterior legislatura, y que proponía una adición a la Ley de Vialidad del Estado de Aguascalientes. El proyecto buscaba prohibir la circulación de automotores que emitieran humo y contaminantes, situación que ya está regulada en la Ley de Protección Ambiental para el Estado de Aguascalientes.

El diputado Iván Alejandro Sánchez Nájera señaló que el análisis “no atiende ni advierte el impacto social de la reforma, pues también carece de un estudio jurídico y de técnica legislativa, además de que no se especifican las excesivas atribuciones que ejerce la PROESPA, organismo que de manera arbitraria ha detenido automovilistas por conducir un vehículo con altas emisiones contaminantes”. Por su lado, la legisladora Claudia Guadalupe de Lira Beltrán, indicó que la propuesta no está justificada, pues “en la actualidad no hay operativos o retenes por parte de la autoridad ambiental”.

Acto seguido, fue rechazado por mayoría, con 17 en contra y 9 a favor, el Punto de Acuerdo que presentó la diputada Ma. Estela Cortés Meléndez, con integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nueva Alianza, a través del cual plantea se modifique el Presupuesto de Egresos 2017 con el objeto de que lo recaudado por el concepto de multas impuestas a los Partidos Políticos, se destine para la creación de un Fideicomiso que permita la contratación de personal especializado que brinde atención en los planteles de educación básica a los alumnos que presenten alguna discapacidad física motora.

Sobre este asunto, la diputada Elsa Amabel Landín, indicó que en la Ley del Instituto de Sociedad del Conocimiento ya se prevé una aplicación de los recursos provenientes del rubro electoral, por lo que propuso a la promotora del Punto de Acuerdo re orientar su Punto de Acuerdo, con el propósito de que sea viable su ejecución.

A su vez, la diputada Karina Ivette Eudave Delgado señaló que la propuesta conlleva una buena intención, no obstante, el marco legal electoral establece lineamientos para emprender una acción de esa forma, por lo que anticipó su voto en contra del Punto de Acuerdo.

Por su parte, el representante popular Alejandro Mendoza Villalobos también expresó su desacuerdo al planteamiento, al considerar que la creación de un Fideicomiso podría generar actos de opacidad en el manejo de esos recursos.

En su oportunidad, la diputada Ma. Estela Cortés Meléndez, reconoció que si bien había que modificar el Presupuesto de Egresos, la intención del Punto de Acuerdo es un primer paso para lograrlo; refirió que en el nivel básico están registrados “4 mil 900 niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad física”