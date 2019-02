Aprueba Muniags sistema de movilidad mediante renta de bicicletas

Redacción

Aguascalientes, Ags.-En Sesión Extraordinaria de Cabildo, el H. Ayuntamiento de Aguascalientes aprobó la firma de un convenio con la empresa Mobike México S.A. de C.V. (la más importante de bicicletas a nivel mundial) mediante el cual se podrán rentar bicicletas inteligentes y ser utilizadas por la ciudadanía a través de una aplicación de internet descargada en su teléfono celular y con el cual se escaneará un código para hacerlas funcionar.

Este sistema piloto de inicio pondrá a disposición 500 bicicletas repartidas en 100 biciestacionamientos que se ubicarán en universidades, escuelas, parques y plazas públicas; posteriormente se extenderá hasta 2 mil bicicletas.

Las personas podrán utilizarlas por tarifas muy accesibles, pues el viaje tendrá un costo de 10 pesos, se puede rentar por 79 pesos al mes, o bien, por 449 pesos al año. El pago se puede hacer con tarjeta de débito, crédito o con un prepago en efectivo en los Oxxos; la renta es por periodos de una hora, al concluir su traslado, el usuario la deja en otro biciestacionamiento para que otra persona la use.

Estas bicis cuentan con tecnología GPS para monitorear su ubicación y recorrido, tienen un candado de seguridad electrónico, llantas y rines de muy alta resistencia, además de asiento ajustable, luz led en la parte trasera y delantera, canastilla, sistema de frenos, entre otros accesorios.

Con su implementación Aguascalientes se convertirá en la tercera ciudad en Latinoamérica en contar con este modelo internacional, que cabe señalar, a la fecha solo opera en Santiago de Chile y, en el país, en la Ciudad de México (CDMX) en donde cuenta ya con 230 mil usuarios; 230 millones de personas lo usan a nivel mundial.

En este sentido, la alcaldesa Tere Jiménez señaló que se reforzará el programa “Biciescuela” que encabeza Josafat Martínez de Luna y que incluso capacita a otros Estados que lo han solicitado y señaló que, junto con campañas de difusión de la Secretaría de Comunicación Social, se va a seguir promoviendo y reforzando la cultura vial para la convivencia armónica de los usuarios de la vía pública.

El Regidor Presidente de la Comisión de Planeación Urbana, Rural y Asuntos Metropolitanos, Salvador Maximiliano Ramírez Hernández, mencionó que a la par de esto, se sigue trabajando en la mejora de la infraestructura de ciclovías y como parte de ello se han hecho ante la Federación las gestiones necesarias para dar continuidad al Primer Anillo de Movilidad no Motorizada.

La Regidora Hazel Montejano García vio con buenos ojos el proyecto y habló de que este convenio cubrirá muchas necesidades sociales, entre ellas la salud, la activación, el ejercicio, la mejora del estado de ánimo y además habrá menos tráfico vehicular y más fluidez vial.

Por otra parte, como muestra de la sensibilidad social y el apoyo que la alcaldesa Tere Jiménez brinda a la economía de las familias de Aguascalientes, se aprobaron por unanimidad las Políticas de Descuento 2019.

Estos descuentos se aplican durante el ejercicio fiscal 2019 a diversos conceptos: derechos de uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes del dominio público, como locales, mesas, piedras o sanitarios en mercados públicos; por servicios prestados en materia de Desarrollo Urbano, como licencias de construcción, de la Secretaría de Seguridad Pública, del Centro de Control, Atención y Bienestar Animal; también por el uso de panteones municipales, del relleno sanitario o pensión municipal; en expedición o modificación de licencias y permisos en materia de reglamentos o estacionamientos; en recargos y multas administrativas y fiscales, por mencionar algunas. Para mayores informes, las personas pueden acercarse a la Secretaría de Finanzas en Palacio Municipal.

Cabe recordar que en apego a esta sensibilidad de la alcaldesa, no se han creado impuestos nuevos, por el contrario, se eliminó el cobro de conexión de cámaras al C4 Municipal. En cuestión del Predial se ofrece el 10 por ciento de descuento por pronto pago durante enero, febrero y marzo y un 50 por ciento de descuento durante todo el año para grupos especiales como personas con discapacidad y de la tercera edad, entre otros.

En otro punto del orden del día, se aprobó por unanimidad la celebración del convenio de colaboración con la Asociación Civil “Vive México” A.C., mediante el cual jóvenes del municipio de Aguascalientes tendrán más oportunidades de obtener una Beca de Movilidad y fortalecer sus conocimientos en otros países. Y es que debido al éxito que este proyecto reflejó en 2017 y 2018 con la entrega de 500 becas (100 y 400 respectivamente) ahora se amplían estas oportunidades y, tan solo en 2019, serán 500 nuevas becas las que se ofrecerán.

La alcaldesa Tere Jiménez promueve la integración de nuestros jóvenes en el extranjero, lo que representa además del intercambio académico, una retroalimentación cultural, social y económica, de beneficio para Aguascalientes, México y otras naciones.

Por unanimidad, se aprobó el punto de acuerdo que propone la fecha, lugar y hora para la entrega de los Premios al Mérito Deportivo, así como de la Juventud en su edición 2019, que se otorgarán en Sesión Extraordinaria de Cabildo el 21 de marzo a las 13:00 horas en el Segundo Patio de Palacio Municipal. Cabe hacer mención que las convocatorias para participar se publicarán a la brevedad por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOM) y el Instituto Municipal de la Juventud de Aguascalientes (IMJUVA).