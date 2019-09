Aprueba Congreso de Aguascalientes equivalente a “cartilla moral” del gobernador

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El gobernador panista Martín Orozco Sandoval envió al Poder Legislativo una iniciativa para establecer el Sistema Estatal de Asistencia Social y que contempla que el mandatario pueda influir en temas de valores morales.

Para la bancada del Partido Revolucionario Institucional, esto es un equivalente a la cartilla moral que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador y donde se faculta al ejecutivo local de imponer sus dogmas o creencias.

“Los gobiernos solamente duran seis años y esto permite en un momento que quien llegue haga uso de sus dogmas y creencia para gobernar en un estado”, alertó la diputada Elsa Amabel Landín Olivares.

Dentro de la sesión ordinaria de este jueves en el Congreso local, como primer punto del orden del día se discutió un dictamen de iniciativa presentado por el gobernador Martín Orozco que presenta adiciones y reformas para la Ley del Sistema de Asistencia social y de Integración Familiar.

El documento entre otros puntos faculta al jefe del ejecutivo para promover valores familiares. Tan solo el artículo 46 del documento literalmente establece “Fomentar, promover e impulsar valores sociales y políticas públicas destinadas a fortalecer el desarrollo armónico de la familia como núcleo de la sociedad”.

La propuesta fue aprobada por mayoría de 21 de los 27 legisladores locales, pese a cuestionamientos de diputados de la oposición en torno a que ya existe un organismo público descentralizado como el DIF, así como la posible influencia que pueda tener el propio titular del Ejecutivo.

Al respecto, la diputada tricolor Elsa Amabel Landín Olivares lamentó que el Congreso del Estado le brinde facultades al jefe del Ejecutivo para difundir valores morales, cuando esa no es su responsabilidad.

“Es lo que está queriendo hacer (Andrés Manuel) López Obrador con su cartilla moral, usar recursos del gobierno federal para contratar a ministros evangélicos y el riesgo está en promover el credo religioso de quien gobierna quiera ser impuesto, pero puede influir en temas de salud pública, de educación y de decisiones de un país. Somos un estado laico”, definió.

– ¿Ya se contagió Martín Orozco de López Obrador?

– Pareciera y yo no sé si no acabamos de medir el riesgo. Pero es muy similar a esta cartilla moral que todos criticamos de López Obrador.

Landín Olivares, por cierto, presentó una petición para agregar el termino “familias” a la iniciativa del gobernador que sólo habla de un tipo de familia. El punto fue rechazado por la mayoría del PAN.

Durante el debate, la diputada por Morena Erica Palomino Bernal señaló que la propuesta solamente viene a duplificar funciones y crear nuevos organismos, “cuando ya existe un organismo con esas características”.

En tanto que la panista Patricia García García destacó el proyecto “pues viene a fortalecer la institución más importante de la sociedad que es la familia”.