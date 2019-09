Aprobación de la legítima defensa puede causar confusiones y excesos, advierte la CEDH

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Advierte el Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), J. Asunción Gutiérrez Padilla, que la aprobación de la legítima defensa ante la intromisión de intrusos a inmuebles donde los moradores pueden defenderse sin ser procesados penalmente, puede causas confusiones y excesos.

Ante ello, habrá que desenvolver bien el contenido de la ley, tanto por parte de la autoridad como de los gobernados para no caer en riesgos, así como para que no haya excesos de uno u otro lado.

Hizo votos por que está ley no fomente el uso de las armas al interior de los hogares, puesto que el espíritu de la norma es que de las personas se puedan defender en una situación vulnerable, donde se ponga en riesgo a la persona, la familia, sus bienes o posesiones.

De ninguna manera, debe haber confusión con los llamados linchamientos, al ser asuntos totalmente distintos, mismos que siguen siendo reprobados al no haber ninguna proporción de partes, apuntó.

“Insisto, no debe haber confusiones, son cosas destinas, los linchamientos están reprobados porque es al estado a quien le toca hacer justicia y no a la ciudadanía”, finalizó.