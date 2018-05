Apple podría deberte poco más de mil pesos por esta razón

Milenio

A finales de 2017, Apple se vio envuelto en críticas tras revelar que los modelos anteriores del iPhone se hacían lentos a propósito, todo, según la empresa, con el objetivo de mantener su funcionalidad.

Luego del escándalo, la empresa tuvo que ofrecer un descuento en el reemplazo de baterías, lo que hizo que bajara de 80 a 30 dólares el cambio de dicha parte. Pero, ¿qué pasa con los que cambiaron la batería antes del anuncio?, pues Apple también quiere resarcirlos.

La empresa anunció que aquellos que realizaron el cambio de batería de su iPhone entre el 1 de enero y el 28 de diciembre de 2017, les dará un crédito de 50 dólares, lo equivalente a mil 50 pesos; mismo que se abonará mediante transferencia a la tarjeta con el que se hizo el cargo del costo del

reemplazo.

Pero no creas que será así de fácil. Para tener el dinero de vuelta, tendrás que cumplir con variosrequisitos. Por ejemplo, el servicio tendría que haber sido realizado en un centro autorizado Apple y cuando la garantía ya no era válida.

Los modelos incluidos en el programa son: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 y iPhone 7 Plus.

Si Apple te debe dinero, se pondrá en contacto contigo y tendrá hasta el 27 de julio de 2018 para hacer el reembolso. De no ser así pero crees que podrías reclamar el dinero, tendrás que esperar al 1 de agosto para que envíes vía correo electrónico el comprobante para que Apple estudie tu caso y de ser así, hacerte la devolución del dinero.

Recuerda que el descuento de cambio de batería estará disponible hasta final de año.