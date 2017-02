Apoyará INEPJA a madres jóvenes y solteras a continuar sus estudios

Redacción

Aguascalientes.- A fin de atender el rezago educativo que persiste en el sector juvenil femenino, el Instituto para la Educación de las Personas Jóvenes y Adultas de Aguascalientes (INEPJA), en coordinación con el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), apoyan con becas a madres adolescentes o embarazadas para que finalicen sus estudios de educación básica.

Esta acción se realiza a través del Programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas (Promajoven); que atiende a mujeres aguascalentenses con edad de 12 hasta 18 años 11 meses, que se encuentren embarazadas, con uno o más hijos, que tengan el interés de continuar y concluir sus estudios de educación básica para tener mayores oportunidades de desarrollo y ofrecerles un mejor futuro a sus hijos.

“Me enteré de la oportunidad de Promajoven, me interesó porque lo necesitaba, vine y me dieron la beca. Es un gran beneficio porque estudio y me pagan. Estudiar me va a servir para tener un trabajo en el futuro y así también le enseño a mi hija que es importante contar con estudios” destacó Iris Montserrat Alvarado que es mamá de una niña de tres meses y cursa la secundaria en el Punto de Encuentro ubicado en la Escuela Vicente Lombardo del Infonavit Fidel Velázquez.

A las becarias se les otorga un apoyo económico mensual de 850 pesos que pueden utilizar para los gastos de sus hijos, ya que los servicios educativos que les proporciona el INEPJA son gratuitos, hasta el material didáctico y los módulos que estudian se los entrega el mismo Instituto.

Entre los módulos que el INEPJA promueve que estudien las jóvenes beneficiarias de Promajoven están: Embarazo: un proyecto de vida; Ser padres, una experiencia compartida; La educación de nuestros hijos e hijas; Para crecer de los 0 a 18 meses; Un hogar sin violencia; Ser joven; Aguas con las adicciones; Sexualidad juvenil; Jóvenes y trabajo; Vida y salud; Introducción al uso de la computadora; Escribo con la computadora y Aprovecho el internet.

Iris Montserrat exhortó a otras jóvenes que se encuentran en su misma situación “sí se puede salir adelante con un hijo o estando embarazada. Quiero darle un ejemplo a mi hija que sí se puede estudiar aunque esté uno grande. En el Punto de Encuentro nos enseñan muchas cosas; yo quiero terminar la prepa y seguir con una carrera”.

En este momento, Promajoven tiene becadas a 110 mujeres que realizan sus estudios de educación básica en el INEPJA, 5 de ellas aprenden a leer y escribir, 11 estudian la primaria y 94 la secundaria.