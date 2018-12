Aplican sanciones a taxistas que se han querido pasar de listos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tan solo en esta última semana un total de 6 taxistas tradicionales has sido sancionados por la Dirección del Transporte de estado por negar el servicio y por tratar de hacer colectivo, reveló el titular del área José Antonio Sánchez Gómez.

El funcionario, aseguró que no hay una actitud de persecución y solo se trata de supervisar que los servicios se presten de una manera adecuada en una temporada considerada de alta demanda por el número de personas que están saliendo a realizar sus compras y que requieren de transporte.

En estos casos se ha procedido con multas, así como con el retiro de la unidad hasta que no arreglen su situación, toda vez que dejo en claro que no se permitirán abusos contra la ciudadanía.

Para el caso de los servicios con plataforma digital por el momento se dio tregua a los operativos de verificación para detectar a aquellas que no cuenten con su registro ante la Coordinación de Movilidad, aunque en enero se retomarán los procesos.

“Ahorita todas las unidades de vehículos particulares que trabajan bajo una plataforma están trabajando sin estar registrados hasta enero en que ya empecemos a que se terminen los procesos de registro en que están varias de estas”.

Hasta el momento solo Taxifive y Taxifiu han concluido con sus procesos, mientras UBER y otra más están en una primera etapa, donde a más tardar en enero estas 4 estarían totalmente operando en regla de acuerdo a la Ley de Movilidad.

Por lo pronto se continuará con la supervisión para evitar que se quieran pasar de listos los choferes con cobros indebidos o que no quieran recoger a las personas, haciendo por otra parte el llamado a la ciudadanía a que no aborden vehículos que se ostenten como de alguna empresa de plataforma por los riesgos a la seguridad hacia las personas, concluyó.