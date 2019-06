Aplazan Ley Provida en CongresoAgs

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La iniciativa para blindar la vida desde la concepción no será votada este jueves en la última sesión del periodo ordinario del Poder Legislativo, anunció el diputado Guillermo Alaniz de León.

“Este jueves vamos a tener tres dictámenes que no tienen que ver con ese punto”, señaló.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso no descartó que el tema sea revisado en un posible período extraordinario con fecha por definir; aunque precisó que no tendría que ser la iniciativa en cuestión.

“Hay la posibilidad, no necesariamente para que sea ese tema. Tendremos que ver los dictámenes y la agenda que tengamos y proponerlo ante la Junta de Coordinación. No necesariamente ese tema en particular”, aclaró.

La llamada Ley Provida fue rechazada en diciembre pasado en el Congreso, pero fue retomada en días pasados por la mayoría panista que incluso presentó un dictamen con firmas de 19 de los 27 diputados locales. Aunque legisladores del PRI habían dado marcha atrás.

– ¿Se ha perdido alguno de esos 19 votos?

– No creo, seguimos trabajando y queremos poder llegar hasta los 27 si es posible.

La Ley Provida implica una reforma constitucional que requerirá al menos 18 votos en el Congreso.

El actual periodo de sesiones finalizará el domingo 30 y se reanudará un nuevo lapso para septiembre.