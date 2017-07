Aplaude SEDRAE que el abigeato se castigue con más fuerza en Ags

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- Manuel Alejandro González Martínez, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial del Estado de Aguascalientes (SEDRAE), aplaudió la decisión del Congreso local para homologar el hecho de que el abigeato sea considerado como delito grave, tal como se estableció a nivel federal, “para que surja efecto y haya castigos ejemplares”.

Lamentó que el robo de animales siga vigente en zonas rurales de municipios del interior, por lo que subrayó que esta decisión del congreso “genera una instrucción precisa para todas las autoridades”. Sin embargo, recordó que más allá de este nuevo lineamiento legal, “la tarea continúa siendo un esfuerzo de todos”.

Además, como parte complementaria, aseveró que su dependencia ha insistido con el uso del arete por obligación en cada animal. “Es un pequeño factor, pero de gran importancia para luchar contra este mal. No es lo mismo que te roben un ganado y no tenga registro, que tener bien específica la información que se pueda requerir”, comentó.

Por último, negó que el abigeato no ha afectado las exportaciones de ganado de la entidad, “porque Aguascalientes no lo hace mucho; el año pasado no se exportó nada, no porque no podamos, sino porque el mercado interno ha funcionado y sigue funcionando muy bien”.