Aplaude PRI retiro de camiones sin normatividad

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es positivo el retiro de unidades de transporte que no cumplan con la normatividad exigida, declaró Elsa Amabel Landín Olivares, coordinadora de la bancada del PRI en el Congreso de Aguascalientes, quien de paso reconoció la entrada de nuevos vehículos para prestar el servicio.

“Hay que aplaudirlo. Es para aplaudir que aquellas unidades que no cumplían con las condiciones para dar el servicio, no se les haya permitido la salida. Si queremos forzar la reglamentación, se debe aplicar para todos”, estableció la legisladora.

En entrevista colectiva, Landín Olivares comentó que personalmente ha visto algunas de las primeras unidades que ya empezaron a circular y que representaría alrededor del diez por ciento de la plantilla de camiones.

“Este cambio tiene tres partes: una es del gobierno del estado en transformar la movilidad en el estado, que es por demás deficiente. Los concesionarios también deberán cumplir y no podemos encapricharnos, seguir como que aquí no ha pasado. Además de la parte de los usuarios, en ser responsables en el cuidado de las unidades”, abundó la diputada.

El gobierno panista de Aguascalientes anunció el retiro de aquellos camiones urbanos que hayan sobrepasado cierta antigüedad o que carezcan del permiso temporada para su operación en las calles.

Por lo pronto, este lunes ya se había impedido la circulación de las primeras unidades de transporte que no cumplieron con la normatividad; según dio a conocer la Coordinación de Movilidad.

En tanto que la concesionaria Alianza de Transportistas Urbanos y Suburbanos de Aguascalientes (Atusa) reviró que responderá en tribunales ante las acciones de la administración estatal.