Aplaude delegado del IMSS en Ags reforma a LFT donde patrones deciden incapacidad

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, en la entidad Diego Martínez Parra vio con buenos ojos la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se aprobó ayer en el Congreso de la Unión donde los patrones tendrán la facultad de determinar sí uno de sus empleados están enfermo no por una causa laboral y con base en ello solo se les pagará el 50 por ciento mientras dure su incapacidad.

En entrevista se le preguntó ¿ les vendría mejor esta modificación, económicamente hablando ?

-Si claro, pero aquí nosotros estamos trabajando fuertemente en la cuestión de prescripción razonada, en la cuestión de incapacidad. Si vemos que realmente el derecho habiente lo requiere de acuerde a la patología, tenemos una guía de práctica clínica y es en base en como se da la incapacidad“.

Pero ahora que ya le dan la libertad al patrón de definir qué enfermedad se considera o no producto del trabajo ¿No es riesgoso hasta cierto punto para ustedes ?

-De ninguna manera, pero realmente creo que es aquí muy claro el poder definir cuando es una enfermedad de riesgo de trabajo, el procedimiento que tenemos es muy claro, concretamente aquí en Aguascalientes, para asumir el riesgo.

Por último no rechazó que esta modificación pueda echarse abajo vía amparos “si claro, realmente mi comentario no lo pudiera yo manejar y me lo reservo“.