Apenas 2 exalcaldes se han acercado al OSFAGS por tema de cuentas públicas: Escalante

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Solamente dos ex alcaldes se han acercado Órgano Superior de Fiscalización de Aguascalientes, (Osfags), para el análisis de las cuentas públicas de sus gestiones correspondientes al pasado 2016.

Estos fueron el panista Antonio Martín del Campo, quien fue presidente municipal de la capital del estado, y el panalista Sergio Moreno Serna, que encabezó el ayuntamiento de Pabellón de Arteaga, según reveló Sergio Escalante Jiménez, titular del Osfags.

“La realidad es que la normatividad es muy estricta en ese sentido y los ex funcionarios que solicitaron, porque tuvo que haberse hecho una solicitud por escrito para efecto de hacerle notificación, fueron solamente el ex alcalde de la capital y ex alcalde de Pabellón. Nada más”, abundó Moreno Serna en entrevista.

– ¿Los demás?

– Los demás no se acercaron dando cumplimiento a la normatividad, que era por escrito.

– ¿Pero no les dijeron nada?

– No te tienen que justificar. La realidad es que si ellos solicitaron una notificación formal, de parte del órgano, se le da cumplimiento y si no se notifica por estrados siguiendo la normatividad de nosotros.

– Derivado de lo que encontraron, ¿pudiera presentarse alguna denuncia penal?

– Dependerá de las contralorías. En este caso de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, por Gobierno del Estado, y de los municipios tanto de capital como del interior las propias contralorías ya ellos decidirán si es un procedimiento penal o no.

Escalante Jiménez fue entrevistado previo a una reunión de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, en donde descartó adelantar posibles irregularidades en cuentas públicas de gobierno o los once municipios.

“Esos datos no los puedo dar ahora, pues es información no pública. Se que los medios han divulgando alguna información y no es de parte del Órgano lo que salió por ahí. De acuerdo a la normatividad será a partir del 30 de noviembre cuando se van a hacer públicas”, aclaró.