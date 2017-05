Apenas 10% de demandas laborales ha conciliado el MuniAgs: Arámbula

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Diez por ciento de los juicios laborales que recibió la actual presidencia municipal capitalina ya fueron arreglados por la vía de la conciliación, reveló José Antonio Arámbula López, secretario de Administración del Ayuntamiento.

El funcionario abundó que muchas de estas demandas pertenecen hasta tres administraciones anteriores, reconociendo que representa una carga para la actual alcaldía.

Arámbula también comentó que el número de demandas pudiera aumentarse, luego que las registradas este año no se las han presentado de manera oficial.

El Ayuntamiento panista de Aguascalientes que inició a finales del año anterior, recibió un total de 400 juicios laborales pendientes en tribunales. De los cuales apenas se ha arreglado el diez por ciento.

En entrevista grupal, el secretario de Administración comentó que se implementó una estrategia jurídica de conciliación, a fin de llegar a un acuerdo con el interesado y buscar un arreglo mutuo.

“De 400 demandas, llevamos cerca de 40 juicios conciliados y ya no se continua con la demanda. Pensamos que es mejor un arreglo que un buen pleito y también representa un ahorro para el municipio pues se paran los sueldos caídos y se paran los gastos”, indicó Arámbula López.

– ¿El objetivo es terminar con el otro 90 por ciento?

– El objetivo es que al final del año tengamos prácticamente todas las demandas conciliadas y sin demandas en el Municipio.

– ¿De este 10 por ciento ha habido algunos reinstalados?

– Los únicos que se han reinstalado han sido policías, pues así ha sido el convenio y el lauro por parte de la autoridad laboral.

¿- Cuántos policías?

– Van de cuatro a cinco.

– ¿Por qué fueron las demandas?

– La mayoría han sido por despido. Son casi todas las demandas laborales.

– ¿De qué otros niveles son estos puestos?

– Tenemos de todo, jefes de departamento, jefes operativos, unos pocos sindicalizados, algunos policías. De niveles altos prácticamente no hay ninguna.

– ¿Cuáles se vienen arrastrando de administraciones anteriores?

Todas, no necesariamente de la administración inmediata anterior. Algunas llevan arrastrándose de seis a ocho años y son un problema fuerte que es una carga para el Municipio. Debo decir que las demandas nuestras que nos tocan de este año no me las han notificado todavía, por lo que esperamos algunas pocas de este año que se sumen a las 400, pero estamos en la mejor disposición de conciliar.

– ¿A final de año se buscará llegar a cero?

– Decir cero es muy difícil, porque siempre hay en proceso algo. Pero sí reducir hasta un diez por ciento de lo que tenemos.