Apelan fianza a Solano para evitar riesgo de fuga

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Buscarán evitar cualquier posibilidad de fuga del ex auditor Arturo Solano, para ello el fiscal anticorrupción, Jorge Mora Muñoz, dijo que se promoverá que el seguimiento del caso se haga con el acusado en calidad de detenido.

“Somos respetuosos de las decisiones de los jueces, pero desde nuestro punto de vista existen elementos que ponen en riesgo la sustracción de esta persona”, resumió.

Ante ello, Mora Muñoz adelantó que la fiscalía anticorrupcion presentó la apelación de la decisión de otorgarle una fianza económica al ex auditor.

– ¿Cuánto tiempo podría tardar el análisis de la apelación?

– Desconocemos. Son tiempos del Poder Judicial y yo calculo que puede ser mes y medio o dos meses.

Arturo Solano fue auditor del estado en el sexenio pasado, pero fue detenido por supuesto peculado y mal uso de recursos públicos. Sin embargo, se le avaló una fianza de 60 mil pesos y una medida cautelar para que no salga del estado o del país.

El titular del sistema estatal anticorrupción fue entrevistado en el Congreso de Aguascalientes a donde acudió a entregar su informe de actividades.