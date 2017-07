Aparece #LordCustodio: empleado de #Seguritech agrede brutalmente a ciudadano

anonpublico.com

La usual prepotencia de algunos sujetos que se emplean como custodios en las empresas de seguridad privada encargadas de custodiar y trasladar el dinero de varios negocios, quienes frecuentemente se creen autoridad, sin serlo, ha quedado nuevamente de manifiesto en un video divulgado por el medio Publimetro.

El video, grabado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México, muestra a uno de estos sujetos, de la empresa Seguritech, liándose a golpes con un ciudadano, en lo que, afirman, es el cruce de las calles de Georgia e Indiana, de esa colonia de clase media alta y repleta de oficinas. Al parecer, el problema surgió luego de que el ciudadano intentara ingresar a una tienda Oxxo, y el sujeto se lo impidiera. “El chavo quería entrar al Oxxo y éstos no lo dejaron, entonces se hicieron de palabras y fue subiendo de tono”, mencionó un testigo que prefirió guardar el anonimato, tras manifestar que también fue amenazado por el custodio.

En el video se aprecia a otros dos trabajadores de Seguritech, quienes presencian la escena pero no hacen nada por detener a su compañero.

Hasta el momento, la empresa no se ha manifestado al respecto, mientras el video se viraliza en redes sociales.