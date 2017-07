Anuncian la creación del Premio de Crítica Teatral Olga Harmony

La Jornada

CDMX.- Desde la intimidad de su hogar, Olga Harmony anima a los jóvenes a hacer crítica de teatro y así ampliar los espacios dedicados a este quehacer en los medios y las redes sociales. No nada más se trata de decir: qué bonito.. actuaron muy bien… está muy simpático, sino que hay que saber qué es el teatro, haber leído muchas obras, conocer a los grandes críticos y opinar con certeza, pero también apoyarse en pruebas claras, expresó ayer quien ejerció este oficio durante medio siglo, en un video al inicio de la rueda de prensa en la que se anunció la creación del Premio de Crítica Teatral Olga Harmony.

El objeto del concurso es rendir homenaje a Harmony y a la vez ligarla con las generaciones venideras, señaló el secretario de Cultura de la Ciudad de México, Eduardo Vázquez Martín.

La primera edición del galardón consiste en tres categorías: crítica escrita, crítica en blog-página web-páginas sociales y crítica en video. Los ganadores recibirán un estímulo económico; las primeras dos categorías serán juzgadas por especialistas en la materia y la tercera será votada por el público. La idea es que el certamen ayude a fomentar nuevas audiencias, ya que no está dirigido a críticos, sino al público en general, en especial a los jóvenes, para que se involucren en este ejercicio.

Dos caminos diferentes

Debido a problemas de movilidad, Harmony, quien por casi 30 años fue crítica de teatro de La Jornada, no asistió a la rueda de prensa celebrada en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, aunque sí su hija, la artista Lucila Rousset. No obstante, personal de la Coordinación del Sistemas de Teatros, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, acudió a su casa para realizar un video que fue proyectado, en el cual Olga Harmony dijo: Me llena de orgullo que el premio lleve mi nombre.

En la filmación reconoció que ya son muy pocos los críticos que trabajamos en la actualidad. Pidió no confundir al crítico de teatro con el reportero: son dos partes importantes, pero cada quien tiene su camino. Hay reporteros que creen que pueden hacer crítica, pero se equivocan. El reportero habla de lo que pasa, cuando mucho hace entrevistas. Tiene que tener un punto de vista desde luego inteligente; sin embargo, son dos caminos distintos.

Instó a los jóvenes a incursionar en este oficio, aunque no de manera improvisada, sino con bases sólidas –lecturas y, sobre todo, viendo obras– y tener un mínimo de cultura general, algo que se ha perdido un poco.

Para Vázquez Martín estos ejercicios ponen en valor un género esencial para el desarrollo de la cultura que, al igual que las expresiones artísticas, “necesita el ámbito de la reflexión y de la crítica para evolucionar, para verse frente al espejo que a veces celebra“, pero otras es dura. No obstante, sin este intercambio entre crítico y creador el diálogo de la cultura sería incompleto.

Convocatoria de artes escénicas

También se anunció la quinta convocatoria de artes escénicas, que invita a artistas de teatro, danza, música, cabaret y áreas multidisciplinarias a participar en la integración de la programación de los recintos que formarán el Sistema de Teatros en 2018. Su coordinador, Ángel Ancona, apuntó que dicha convocatoria tiene dos apartados especiales para ofrecer galas de artes escénicas en un ciclo denominado Por 100 Años Más de Esperanza, con motivo del centenario del Teatro de la Ciudad, el año póximo, y otro para tener fresca en la memoria la conmemoración de los 50 años del movimiento de 1968.

Además, La Jornada publicará en sus páginas el texto del ganador del Premio de Crítica Teatral Olga Harmony.