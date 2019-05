Anuncian Festival Motociclista en Aguascalientes

Comunicado

Aguascalientes, Ags.-El Festival Motociclista Aguascalientes se llevará a cabo del 13 al 16 de junio en la Isla, Aguascalientes reuniendo grandes exponentes como la leyenda del metal, Dee Snider; la icónica banda punk Green Jellÿ; los canadienses Saints of Death y la veterana banda rock The Orchestra (con integrantes de Electric Light Orchestra).

Dicho evento será conducido por el MC Marcos Jesús Mandujano, reconocido conductor de grandes eventos como lo han sido: Festival de los Dioses Teotihuacán, Legendaria Semana de la Moto en Mazatlán, Wekeend Bike Fest Monterrey, Generala Bike Fest Guadalajara; tomará el escenario y amenizara el festival, con su basta personalidad.

El festival Motociclista de Aguascalientes no estando conforme con su basta y muy original Cartelera Oficial informo a través de redes sociales que:

Los Niños menores de 12 años entran totalmente ¡GRATIS! al evento Y visitando la Página oficial podrás enterarte de los kits y paquetes en los cuales te ofrecen acceso a todos los eventos, así como todos aquellos hoteles en los cuales puedes pedir tu reservación con una tarifa especial.

Por si fuera poco el Comité Organizador del Festival anuncia a Dave Evans como otro de los grandes y destacados participantes, dicho músico es el Vocalista Original de la originaria banda AC/DC quien presentara una remembranza de temas icónicos recordando a Malcom y Scott, así como temas de su autoría, todo un show, que te hará gritar. Otra Participación desatacada es la de la Agrupación La Vox Oficial Prepárate para disfrutar de un concierto único, y que revive los grandes éxitos de Queen y Led zeppelín, una puesta en escena espectacular con un show único e imperdible.

¡Los boletos ya están a la venta! https://www.showticket.com.mx/eventperformances.asp?evt=560

Página Oficial del Evento: http://www.fmabiker.com