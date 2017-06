Anuncia Orozco creación de parque de Hi Tech en Aguascalientes

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- En el marco de la inauguración del XIV Congreso Nacional de Clústers de Tecnologías de la Información “Go to market”, Martín Orozco Sandoval, gobernador del estado, anunció que hay proyectos que ya están en la mesa respecto al desarrollo de tecnologías de la información, tal como lo es un nuevo parque Hi TECH, aunque precisó que no existe aún proyección de costos para el mismo.

Sin embargo, comentó que ya han hecho visualizaciones de la ubicación de dicho recinto, dejando claro que será en el norte del estado, “porque tenemos reservas del sur, recordando el desarrollo que se está dando en aquella zona, por lo que queremos crear cuestiones de tecnología que complementen esos trabajos”.

El mandatario afirmó que siempre han contado con el apoyo de la Secretaría de Economía (SE), “porque saben del impulso que tenemos en el estado y en el bajío en general”. Avisó que desde el Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), hay una bolsa ya establecida de 15 millones de pesos, que se podrían convertir en 30, gracias a la aportación del gobierno estatal. “Estamos a la espera de proyectos que no se concreten en otros estados para ver si optamos por ese dinero. Siempre que pedimos recursos al gobierno federal, vamos con la predisposición de poner nuestra parte, también”, concluyó.