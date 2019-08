Anuncia movilizaciones el Frente Nacional por la Familia en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes. Ags.-El Frente Nacional por la Familia (FNF), anunció que realizará una marcha este próximo 21 de septiembre en Aguascalientes, para protestar por un paquete de iniciativas que ya se cocinan desde la Cámara de Diputados Federales, mismas que promueven la eutanacia, la legalización de las drogas, el matrimonio y la adopción gay, pero sobre todo por el reciente aval de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la norma 46 que promueve el aborto.

El dirigente en la entidad Carlos García Villanueva, criticó la irresponsabilidad de los magistrados quiene ofrecen con su resolución puertas falsas a mujeres mediante el aborto, dejándolas al final del camino en el abandono.

Ante el reclamo de la diversidad sexual, exigió a los legisladores que no se empeñen en destruir a la institución de la familia, pidiéndoles además que legislen en defensa de los derechos fundamentales de la población, defendiendo con valentía la pluralidad religiosa.

“Sin respeto a la vida no habrá paz, sin respeto a la familia, no habrá desarrollo”, concluyó el dirigente de la agrupación pro familia.