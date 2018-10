Anuncia GobAgs impuesto a apostadores

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El gobierno del estado plantea la aplicación de un nuevo impuesto para apuestas en casinos, el cual sería del 10 por ciento del monto en juego y entraría en vigor independiente de si el resultado favorece o no al jugador.

Lo anterior fue anunciado por Jaime González de León, Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado, estableciendo que este gravamen únicamente afectaría a quien acude a los centros de apuestas.

“No es un impuesto que nos saquemos de la manga. Ya se aplica en otros estados como Nuevo León, donde yo personalmente viajé para conocer la mecánica y sólo va a hacia las personas que tienen ese gusto. Más que recaudador, es un impuesto de control”, aseveró.

Entrevistado poco antes de entregar la propuesta de paquete económico 2019 al Congreso del Estado, González de León informó que se tiene contemplados ejercer 25 mil 804 millones de pesos, los cuales en más del 50 por ciento serán destinados a temas de salud y educación.

“Realmente el presupuesto y quiero pensar que hasta en los municipios del interior se están enfocando a criterios muy conservadores pues no tenemos información y todavía la semana pasada tuve contacto con gente del equipo de transición y no tienen la información. Lo que pudiera pasar es que en el primer trimestre pueda haber alguna adecuación”, reiteró.

El tesorero estatal dijo que existen alrededor de tres mil millones de pesos que están en riesgo, los cuales deberían llegar a través de las negociaciones de los diferentes gobiernos estatales.

– ¿Qué proyectos estarían en riesgo?

– Esos tres mil millones que tuvimos este año, casi el 100 por ciento son temas de obra y que muchos de ellos van para los municipios.

Jaime González deberá volver posteriormente al Congreso, previo a la posible autorización de la Ley de Ingresos.