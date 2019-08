Anuncia FAC bloqueo de carreteras de Aguascalientes jueves 8 y viernes 9

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Amagan con bloquear carreteras del país, lo cual incluirá el cierre temporal de salidas viales de los cuatro puntos cardinales, anunció Cecilio Avila García, dirigente local del CIOAC (Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos)

De esta manera, se unirán al paro nacional convocado por el Frente Auténtico del Campo (FAC), convocado para los días 8 y 9 de este mes, a fin de presionar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para que libere recursos a favor de los campesinos.

“Vamos a ahorcar la red carretera, las casetas. Cerrando los cuatro puntos cardinales de Aguascalientes, lo que es la carretera a Ciudad de México, a la altura de la caseta a La Chona (Encarnación de Díaz, Jalisco), la salida a Zacatecas, la salida a San Luis Potosí por la altura del puente a Palo Alto y la salida a Calvillo por la altura del penal”, declaró en conferencia de medios.

Avila García dijo que las tomas serán pacíficas, pero advirtió: “Son necesarias. O no escuchan o no escuchan”.

El dirigente del CIOAC comentó que buscó al secretario de Gobierno Enrique Morán Faz, para darle a conocer la situación, aunque mencionó que no le había recibido en audiencia. “No es un problema con el gobierno del estado o contra el municipio. Es un problema con la Federación”, aclaró.

Quien fuera líder estatal del PRD hace una veintena de años abundó que se le han venido retirando recursos al programa concurrente, además de aplicar cero por ciento en torno a proyectos estratégicos ganaderos o agrícolas, calculando cinco millones de campesinos afectados, de los cuales 70 mil son de la entidad.

“No ha querido dialogar el presidente con nosotros, pero a Azcárraga o a la Coparmex los recibe con alfombra roja. Nos acusa de ser organizaciones despenseras, aquí nadie reparte despensas, queremos que se ejerza el presupuesto”, resaltó.

El FAC cuenta con organizaciones como la CIOAC, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, Movimiento Social por la Tierra y la Coalición Democrática Urbana y Campesinas. El paro sería en las 32 entidades del país.