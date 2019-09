Ante universitarios, MOS presenta resultados en educación

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Los jóvenes en Aguascalientes se están preparando para competir con los de cualquier país del mundo de tú a tú en el mercado laboral, aseguró el gobernador Martín Orozco Sandoval al presentar a universitarios del estado 3 años de logros en Educación.

“En Aguascalientes estamos formando a los profesionistasdel futuro con el aprendizaje del idioma inglés y de las nuevas tecnologías, los jóvenes están estudiando en otros países y ya se encuentran trabajando en empresas de la entidad”, señaló.

El Gobernador dijo que sin duda, el tema educativo va ligado al económico, y muestra de ello es que desde hace tres años se han realizado las gestiones para que empresas, no sólo automotrices, lleguen al estado para revolucionar el sector industrial. De esta forma, también a los estudiantes se les están brindando mayores herramientas para que se inserten en las nuevas empresas.

“Cambiar el rumbo de la educación para Aguascalientes no es una decisión del Gobierno, es una estrategia para favorecer a las familias y tener un estado siempre a la vanguardia. Es así que seguiremos preparando al talento aguascalentense y se vuelva competitivo en México y el mundo”, apuntó el mandatario.

También manifestó que la transición rumbo a un nuevo modelo educativo dará cambios positivos en beneficio de la entidad, por ejemplo, para este ciclo escolar 27% más jóvenes de Aguascalientes eligieron estudiar alguna ingeniería en temas de tecnología, lo cual muestra que es el perfil del futuro.

Detalló que hasta este momento se han construido 16 planteles de preescolar, primaria y secundaria, cinco bachilleratos en Jesús María, Rincón de Romos, Calvillo, el Bachillerato Militarizado y un CECYTEA, además de la Universidad Tecnológica Metropolitana en el oriente de la ciudad.

Comentó que en la primera mitad de su gestión han sido grandes los esfuerzos para elevar a 44% la cobertura en educación superior, indicador que coloca a Aguascalientes muy por encima del promedio nacional. Sin embargo, dijo que su objetivo no sólo es asegurar el lugar de un estudiante, sino que estudie en universidades de calidad.

Por otro lado, destacó el apoyo a los alumnos a través de becas estatales y en conjunto con Fundación Televisa, Santander Universidades.

Finalmente, mencionó que como Gobernador está sembrando la semilla para la mejora de la educación y que serán las próximas generaciones las que se vean beneficiadas. De esta forma, anunció que se mantendrán las gestiones para que grandes empresas como Continental, iTexico, Tech Mahindra y Grupo Modelo lleguen al estado para que los jóvenes laboren en ellas.

Cabe señalar que el mandatario estatal dialogó con los estudiantes sobre el proyecto de Movilidad y el sistema de transporte urbano, espacio en el que anunció que para el cierre de 2019, más de 300 unidades contarán con la tecnología necesaria para ser monitoreados, y con esto realicen sus rutas completas y cumplan con los horarios establecidos.

Importante señalar que el evento que se realizó en la Universidad Tecnológica de Aguascalientes se transmitió vía remota en tiempo real en las Universidades Tecnológicas de Calvillo, del Norte de Aguascalientes, Tecnológica Metropolitana, Tecnológica El Retoño, y Politécnica de Aguascalientes. Cada comunidad universitaria conoció los logros que esta administración ha alcanzo a tan sólo tres años de hacer lo correcto.