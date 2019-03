Ante escalada de ejecuciones, policías no están rebasadas: Morán

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Tras lamentar la escalada de ejecuciones que se han presentado en los últimos días en Aguascalientes, el Secretario General de Gobierno Enrique Morán Faz indicó que son hechos que preocupan y ocupan a las autoridades.

-¿Hay la situación de que estos hechos pueden enrarecer el ambiente ante el proceso electoral que vivimos?

-No quisiéramos tomarlo así, ósea lo tomamos con reserva, son hechos que no los descalificamos ni los minimizamos, pero no creemos que es una tendencia o alguna situación generalizada.

Negó que las corporaciones policiacas estén rebasadas por la delincuencia, ni que estos acontecimientos sean factor para el retiro de inversiones, donde han estado platicando con el sector empresarial quien tiene un panorama claro de cuál es la situación que vive Aguascalientes.

Por último, puntualizó que será la Fiscalía quien aclare estos homicidios, en particular el caso que llamó la atención de los desmembrados al oriente de la ciudad, siendo esta instancia quien determinará si detrás de este caso está el narcotráfico o si se dedicaban a alguna otra actividad ilícita los hoy occisos.