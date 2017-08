¡Angelina Jolie puso en pausa su divorcio con Brad Pitt!

TV Notas

CDMX.- Al parecer el proceso de divorcio entre Angelina Jolie y Brad Pitt está totalmente parado por decisión de ella.

No han hecho nada para moverlo hacia delante en varios meses y nadie cree que vayan a dar nuevos pasos” declaró una fuente cercana a la ex pareja al portal US Weekly.

Esta pausa ha avivado la posibilidad de que la pareja está dejando pasar el tiempo y que las cosas se enfríen, para poder superar sus conflictos personales y en un futuro no muy lejano darse otra oportunidad.

La indecisión de Angelina ha sorprendido a las personas más allegadas, pues después de anunciar su separación, ella no tuvo reparo en hablar mal del padre de sus hijos y de retratarlo como el malo de la historia.

Sin embargo, su amor por él la llevó a lamentar las cosas que dijo y las decisiones que tomó, además después de la entrevista que Pitt concedió a la revista GQ, en donde el actor lamentó sus excesos y aseguró que estaba en un proceso de cambio por el bien de sus hijos, Angelina está considerando dar un paso atrás con respecto a su divorcio.