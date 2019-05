Angelina Jolie estuvo a punto de casarse con una modelo asiática

Angelina y su interés amoroso por la modelo Jenny Shimizu

La actriz confesó en una entrevista para Daily Mail sobre la mujer con la que formó un vínculo amoroso tras su ruptura con Jonny Lee Miller.

“Probablemente me hubiera casado con ella si no lo hubiera hecho con mi esposo. Creo que me enamoré de ella el primer segundo en que la vi”, mencionó Angelina

Shimizu había sido imagen de marcas internacionales como Prada, Calvin Klein y Banana Republic, y hasta participó del reality show “America’s Next Top Model“. Tiempo atrás, la joven había asegurado que su relación había sido sin ataduras y que Jolie “era un tipo de persona maravillosa y abierta”.

La modelo también había estado en una relación con Madonna, de quien aseguró que era su “opción secreta que estaba disponible cada vez que ella quería tener sexo, ya sea de día o de noche”.

La ruptura con la modelo

En medio de rumores y especulaciones, las actrices decidieron terminar con su relación. Luego Jolie se enamoró de Billy Bob Thornton, con quien contrajo matrimonio en el 2000 a dos meses de haberse conocido.

“Foxfire” es una película basada en la novela “Confesiones de una pandilla de chicas”. El filme relata la historia de un grupo de adolescentes que tienen un único objetivo en común: vengarse de un profesor del colegio que había abusado sexualmente de ellas.

