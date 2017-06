La Silla Rota

CDMX.- Andrea Legarreta responde a críticas de Ernesto Laguardia

Para Andrea Legarreta, el conductor Ernesto Laguardia es una persona un poco “difícil de tratar”.

Laguardia declaró durante una entrevista para radio que el ambiente en el programa Hoy “no es tan amable como parece y que la producción tiene un lado muy oscuro”.

La conductora del programa matutino señaló que la culpa la tuvo él al apartarse de la producción mientras grababan la emisión.

Sí fue complicado (tratarlo), tengo que decirlo. Todos tenemos nuestras cosas, un lado un poco más complicado que otros, pero yo valoro mucho su carrera y su trabajo.Él tomaba su computadora y se aislaba, pero nosotros sí convivimos mucho. A lo mejor él tiene esa percepción, quizá la pasó mal, pero porque él decidía apartarse.

También reconoció que la relación entre ambos en el set nunca fue la mejor.

Los dos tuvimos una etapa donde nos costó un poco de trabajo adaptarnos, por la forma en que él y yo estábamos acostumbrado a trabajar. Hay gente con quién es demasiado difícil interactuar y es más fácil tirarle a los demás.

Legarreta resaltó que le también actor debería estar agradecido con la televisora, pues al parecer esta le brindó siempre las oportunidades que lo llevaron al éxito.

“Yo no sé qué haya pasado. Creo que todos los que trabajamos ahí (Televisa) somos adultos, no está nadie para chamaquearlo, ni él ni nosotros.

“No se me hace justo que lo mencione, pues es una empresa donde él trabajó por mucho tiempo, donde nació, creció y se hizo famosísimo. Creo que debería de ser agradecido”.