Andrea Legarreta revela mensaje de la ex de Alfredo Adame

Ciudad de México.-El pleito entre Andrea Legarreta y Alfredo Adame continua, ahora la conductora revela detalles de la carta que le enviara a la ex del actor Mary Paz Vega.

Desde hace unos días, Andrea Legarreta ocupa titulares tras la filtración de un audio en el que se escucha al actor y conductor Alfredo Adame decir, entre otras cosas, que la conductora le fue infiel a su marido, Erik Rubín, con ejecutivos de Televisa y que, por esa razón, ella tenía la última palabra en la toma de decisiones en el programa matutino Hoy.

Dichas declaraciones llevaron a la también actriz a tomar acciones legales contra el actor y, según señaló, buscará que los comentarios que hizo Adame en su contra se tipifiquen como violencia de género.

Luego de que se desatará la polémica, decenas de famosos han externado su apoyo a la conductora, entre ellos, la actriz Mary Paz Banquells, exesposa de Alfredo Adame.

“Mary Paz Banquells me hizo llorar de la tristeza, y más que por mí, por lo que ella ha vivido y de lo que sus hijos han vivido. [Me escribió] diciéndome ‘Qué pena que tus hijas tengan que pasar por lo mismo que pasaron mis hijos’. Se los voy a leer, nada más una partecita, porque no puedo, no la voy a ventilar del todo, porque no es justo”, compartió Legarreta.

¡Y con su teléfono en mano, Andrea leyó tal cual el mensaje que Mary Paz le envío: “Me siento muy avergonzada por mis hijos que llevan el apellido de esta persona, más pena me da que tus hijas tengan que pasar hoy por lo mismo que pasaron mis hijos al oír a un personaje tan enfermo hablar de su madre de esa manera y bueno mucho más’”, añadió Andrea.

La comunicadora aseveró que ya está harta de que la gente hable de su vida, cuando ella ha sido una mujer que ha trabajado desde que era una niña.

“Estoy harta de que la gente diga: ‘A ver, eres una mujer que trabaja, que le va bien, que llevas muchos años, entonces tienes un padrino o un amante, seguramente un vicepresidente o un político'”.

“No pueden ver que una mujer esté aquí parada y que tiene un trabajo porque van a decir: ‘Te estás acostando con el director de la revista y tú seguramente te estás acostando el dueño de la empresa’. Ya estuvo bueno, ya me tienen harta diciéndome que yo soy la que corre y contrata”, señaló.

Antes de los pleitos, entre Andrea y Alfredo existía una gran amistad, incluso él fue uno de los testigos en la boda civil de la conductora con Erik Rubín, que celebró en el fraccionamiento Tres Vidas, en Acapulco, el 1 de abril de 2000.

“Todavía en el 2000 que Erik y yo nos casamos, él fue testigo de mi boda y fue quien manejó el auto de la novia, o sea donde iba yo. Él manejó el coche cuando me casé. A una persona que le tienes mala onda no lo invitas ni a tu boda. Él me llevó, junto con mi papá, en uno de los días más felices de mi vida”, contó.

Cuando estuvo de invitada en el programa La saga de Adela Micha, la conductora aseguró que ella y Adame sí se querían, aunque la hubiera llamado “perra” durante un sketch del programa Hoy.

