Andrea Legarreta demanda a revista que filtró audios en su contra

Andrea Legarreta emprendió acciones legales en contra de la revista de espectáculos que difundió unos audios en donde Alfredo Adame la responsabiliza de su salida del programa Hoy y la acusa de haberle sido infiel a su esposo, Erik Rubín.

Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, Legarreta declaró que la información difundida es muestra del machismo que existe en contra las mujeres trabajadoras, a quienes en muchos casos se les acusa de conseguir favores.

“¿Con quién se estará acostando?, ¿Quién se la estará dando? De esta manera nos hacen menos y ponen en duda nuestra capacidad. Yo he trabajado en Televisa desde que tengo ocho años, tengo 48 y he dejado pasar muchas calumnias para no darles juego, pero esto no es un juego, ya basta”, comentó.

La conductora reveló que no pretende dejar que Alfredo Adame y la revista continúen afectando su vida y la de muchas otras personas, por lo que ya interpuso una demanda.

“Ya tengo demandada a la revista, sé que esto es hacer el caldo gordo, pero bueno, así se irán sumando cosas, no podemos detenernos (…) Que sea un largo proceso no nos va a quitar el derecho a pedir que esto pare, están haciendo algo ilegal”, explicó.Legarreta explicó que se siente con la obligación de exigir respeto para darle un buen ejemplo a sus hijas y negó que ella sea culpable de los despidos de Alfredo Adame y otros conductores.

“Yo trabajé con Alfredo Adame del 98 al 2000, cuando llega Federico Wilkins nos saca a todos, si yo hubiera tenido el poder de decidir quién se queda, ¿por qué yo no seguí? (…)