Analiza gobierno de Aguascalientes aplicación de impuesto a profesionistas

Aguascalientes, Ags.- Como parte de la conformación del paquete económico para el 2020, el gobierno del estado de Aguascalientes analiza la aplicación de un nuevo impuesto aplicado a los profesionistas en la entidad.

El Secretario de Finanzas Jaime González Díaz de León, refirió que sería el equivalente a un impuesto sobre la renta, aunque aún no está firme su aplicación, esto al estar aún en análisis.

Justificó que este impuesto cédular no es nuevo, ya que se viene ejecutando en la gran mayoría de los estados, y que si bien no pretende recaudar los miles de millones de pesos, si ayudarían a compensar la falta de recursos federales.

-¿Endeudamiento se prevé Jaime?

-Endeudamiento no, el endeudamiento que se dio el año pasado y que aprobó el congreso en este año es el único que habrá para esta administración.

-¿Ya tienen una bolsa más o menos de cuanto?

-Yo creo que el presupuesto pudiera alcanzar los 26 mil millones de pesos, aunque habrá qué esperar.