Ana de la Reguera recibe duras críticas por ‘burlarse’ de Yalitza Aparicio

Ciudad de México.- Yalitza Aparicio sigue dando de qué hablar en las últimas horas, y luego de aparecer en la revista Vanity Fair junto a otros protagonistas de las cintas nominadas al Oscar, un comentario de Ana de la Reguera no fue del agrado de varios internautas.

La protagonista de la cinta Roma decidió compartir en redes la imagen de esta publicación, desatando la lluvia de elogios de sus seguidores, pero Ana reaccionó expresando: “casual”, junto a un emoji llorando de risa, desatando gran controversia.

Inmediatamente, algunas personas reprocharon a De la Reguera comentado:

Envidiosa, ¿y tú cuántas nominaciones al Oscar tienes?”, “¿No te da envidia? Tú nunca lograste nada en Hollywood” y “Ana de la Reguera, no seas envidiosa. Yalitza Aparicio bien humilde y sencilla ha llegado hasta allá arriba donde la ves. Lugar donde no llegan las envidiosas como tú”.

No obstante, los fanáticos de la actriz veracruzana salieron en su defensa argumentando que para conocer el sentido del humor de su ídolo tendrían que seguirla en sus redes sociales.