Amparo frena obra millonaria en Jesús María

Claudio Bañuelos

Jesús María, Ags.- Un amparo de seis ciudadanos frenó el proyecto de 49 millones de pesos donde el Ayuntamiento que encabeza el panista, Noel Mata Atilano busca construir un estacionamiento subterráneo frente a la presidencia municipal abajo de la Plaza Principal.

Lo anterior lo dio a conocer a El Clarinete, Refugio Muñoz López, secretario del Ayuntamiento quien señaló que el juzgado 5o de Distrito del Estado de Aguascalientes otorgó el amparo indirecto 1876/2016 y que fue interpuesto por Rafael Ortega Esquivel, María de Jesús Anzúa Martínez, Luis Cristobal García Esquivel, María Eugenia García Esquivel y Mario Alberto de Luna Ibarra.

El argumento que esgrimieron los quejosos es que en caso de que se inicie la obra podría afectar el templo parroquial del Señor de Jesús de Nazareno, patrono de Jesús María, dado que al parecer no cuenta con cimientos y los inconformes consideran que se podría venir abajo “por lo que afecta el interés social de los vecinos de dicho municipio“.

El acto reclamado es que “el perjuicio ocurre por la supuesta demolición de la explanada que se encuentra frente al templo y la plaza principal, ya que se afectaría la estructura física del templo y la plazoleta“.

El amparo es contra el Ayuntamiento de Jesús María y la delegación del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

El próximo 13 de enero se llevará a cabo la próxima audiencia para ver sí se llega a un acuerdo en caso contrario el proceso judicial podría tardar hasta 4 meses.

En caso contrario que la justicia federal a donde recurrirán la parte que no quede conforme la resolución del Juzgado Quinto de Distrito, determine que no se puede realizar la obra, el Ayuntamiento de Jesús María tendría que regresar el recurso a la Secretaría de Hacienda por no ejercerlo.

Muñoz López comentó que el Ayuntamiento acatará las disposiciones de la justicia, pero confía en que la resolución sea favorable para el desarrollo de la obra ya que en el proyecto se especifica que no se afectará el templo que tiene más de 200 años de antigüedad.