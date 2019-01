AMLO y Durazo niegan un repunte de homicidios dolosos

Sin Embargo

Ciudad de México.– El Presidente Andrés Manuel López Obrador y Arturo Durazo, Secretario de Seguridad, negaron esta mañana un repunte en la violencia, pero no presentaron cifras consolidadas.

AMLO dijo esta mañana en su encuentro con periodistas que su gobierno no había entregado información sobre la violencia debido a que no se tenía un sistema para medirlo. Dio la palabra a Durazo, quien calificó de equivocada, falsa, la estadística del diario mexicano Reforma sobre el número de homicidios. Pero ni el Presidente ni el Secretario presentaron cifras exactas del mes porque, dijo Durazo, la medición del nuevo Gobierno empezó el día 8 de diciembre.

Cuando un periodista preguntó cuál era entonces la cifra del mes de diciembre, Durazo dijo que el día de ayer se cometieron 66 homicidios dolosos; y el martes, 64. “Es información del día que también se presenta por zonas, por regiones, y de ahí derivan las decisiones tácticas”, dijo. Pero no hay cifra mensual.

Luego detalló detalló que el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo informó que en noviembre se cometieron 2 mil 686 homicidios. “De los días que tenemos contabilizados en diciembre suman 1,786. Nos faltan ocho días. En todo caso vamos a trabajar con cifras oficiales, y esas las proporciona el Centro Nacional de Información”.

Ayer el periódico Reforma aseguró: “Crecen ejecuciones con AMLO en 65 por ciento”. Dijo que el primer mes del nuevo Gobierno federal, encabezado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, los homicidios dolosos repuntaron 65 por ciento respecto al último mes de la pasada administración del ex Presidente Enrique Peña Nieto. De acuerdo con un recuento del diario, diciembre cerró con al menos 887 ejecuciones; mientras en noviembre se registraron 537 víctimas.

“El Presidente dijo que hay una disminución “muy pequeña” en los homicidios durante sus primeros días de Gobierno. Sin embargo, se dijo optimista. “Los datos es bastante ligero. Yo sostengo que aún pequeña disminución, hay una tendencia a la baja, a partir de que entramos”, señaló. “En 100 días vamos a mejorar en este tema que es complejo, garantizar la seguridad”, se comprometió esta mañana López Obrador.

Durazo explicó que existen dos fuentes oficiales de monitoreo de homicidios: el reporte anual del INEGI de fallecimientos por homicidio doloso, base de actas de defunción; y el reporte mensual de homicidios dolosos del Centro Nacional de Información del SESNSP, por carpetas de investigación; y está además el reporte diario de incidencias de homicidios relacionados con la delincuencia organizada. Informó que se están comparando las fuentes oficiales y no oficiales con la información que dio el diario Reforma. Y destacó que las cifras del periódico están muy por debajo de las reales. “Pero no vamos a aprovecharnos del error de un periódico”, dijo.

“La información que se presenta diario al Presidente no se basa en estadísticas, sino en tendencias relevantes que afectan la seguridad”, afirmó Durazo. Precisó que la información generada por la mesa de inteligencia sólo tiene fines tácticos y estratégicos. Invitó a Reforma a que comparta su metodología para hacer un cruce de datos.

Enumeró diversas fallas identificadas en la metodología que utilizó el diario:

• No define explícitamente qué entiende por ejecuciones.

• No es replicable, pues Reforma no transparenta sus fuentes.

• No se sabe si es exhaustiva, no reporta el diario si cuenta con la infraestructura necesaria para recopilar todos los datos del país.

• No considera la estacionalidad delictiva, “una de las mayores debilidades metodológicas”.

• Reforma no publica periódicamente los resultados, publica los datos de su Ejecutómetro con una regularidad poco estable.

López Obrador dijo que se han obtenido datos a diario sobre tres delitos: homicidios, robo de vehículos y robo de combustibles. “Se decidió informarles de este tema porque ayer salió una información sensacionalistas, según nuestro punto de vista y nuestros datos, a la realidad. Se habló de manera ligera de que había un incremento del 60 por ciento cosa que no coincide con lo que ha sucedido”, informó esta mañana. Agregó que no habían querido informar sobre estos datos porque se estaba afinando el sistema de información diario. “No vamos a permitir que se digan mentiras, y vamos a ejercer nuestro derecho de réplica”, añadió.

El Presidente López Obrador detalló que se cometen alrededor de 2 mil homicidios al mes, promedio; y al año hasta 22 mil homicidios. “Esto ha llevado que desde la época de Calderón a la fecha hayan perdido la vida alrededor de 240 mil mexicanos”, indicó. “El Reforma habla de 800 homicidios en el mes. Con una clasificación muy peculiar, dice homicidios violentos o producidos por el crimen organizado. Claro, de 2 mil en promedio, ellos dicen 800. Para sacar su cuenta dicen: en el mes anterior sólo se registraron 500, luego vieron 300 homicidios más. Por eso aumentó la incidencia delictiva en el primer mes de Gobierno de ‘ya saben quién’”, agregó.

Explicó que sólo hay dos clasificaciones: homicidio dolos y culposo. “No hay más. Si del homicidio doloso se hace una interpretación, eso no tiene ningún fundamento, menos si no se presentan las fuentes”, insistió. Sin embargo dijo que esto no quiere decir que no haya problema de inseguridad. “No se puede tapar el sol con un dedo. Pero si dejamos pasar una mentira de esas dimensiones, entonces no vamos a garantizar el derecho a la información y va a reinar la manipulación”, consideró.

SOBRE INSEGURIDAD: El Presidente anunció que a partir de ahora periódicamente se van a dar a conocer las cifras sobre los homicidios, robo de vehículos y de combustible. “Para que todos los ciudadanos sepan cómo vamos en nuestro propósito de garantizar la paz y la tranquilidad que haya seguridad pública en el país”, dijo. “No es un asunto sencillo, estamos trabajando todos los días con este propósito. Estamos optimistas, seguros, de que vamos a obtener buenos resultados. Estamos haciendo lo que no se hacía antes, ya nada más con ese componente”, agregó.

Precisó que en gobiernos pasados no se atendía el problema de seguridad todos los días ni se hacía de manera coordinada. “No es un asunto fácil porque se dejó crecer mucho el problema de la inseguridad y la violencia. Sobre todo no se atendieron las causas […]. Si impera la corrupción, el resultado es la inseguridad y la violencia”, dijo.

También ayer, AMLO presentó la convocatoria para reclutar nuevos elementos para las Fuerzas Armadas con miras a la creación de la Guardia Nacional. Recordó que México tiene pocos policías para atender el problema de la inseguridad. “Necesitamos reclutar, en un período de tres a cuatro años alrededor de 50 mil nuevos elementos para la seguridad pública, para que funcionen bien las coordinaciones territoriales”, detalló. También dijo que se trata de “una contribución”, para que los jóvenes que vayan a pertenecer a la Guardia tendrán la misión de cuidar a todos los ciudadanos.

“Es un trabajo muy digno, honroso, por eso hacemos esta convocatoria a todos los que quieran pertenecer a esta Guardia Nacional, formarse para proteger a los ciudadanos, garantizar la seguridad y al mismo tiempo respetar derechos humanos, no actuar con prepotencia, ser muy fraternos. Tener autoridad y al mismo tiempo no actuar con prepotencia sino con respeto a los derechos de las personas”, destacó el Jefe del Ejecutivo federal en su primera conferencia de prensa matutina de 2019.