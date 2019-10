AMLO recomienda a reporteros ya no acompañarle en giras

Redacción

Ciudad de México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sugirió a los reporteros que cubren la fuente presidencial a ya no acompañarle en las giras por el interior del país, luego de que este fin de semana una camioneta que transportaba a reporteros y periodistas sufrió un accidente en Sonora, la cual derivó en que dos de ellos sufrieron fracturas y otros más fueron internados.

El mandatario recomendó este domingo a los periodistas que no se arriesguen y que sus medios busquen alternativas para informar… o que incluso esperen a recibir la información del gobierno.

“Asumimos la responsabilidad y también dejar en libertad para que los que no puedan cubrir porque no tengan posibilidad de hacerlo, porque no haya condiciones, no se arriesguen, y que busquemos la manera de que se informe a la población con otros medios”, comentó.

Por otra parte, López Obrador descartó que la Presidencia de la República vaya a pagar los traslados de los reporteros que acompañan sus giras por el país.

Con información de Animal Político