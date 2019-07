AMLO ennumera logros de 7 meses en la Presidencia, y pide la unión de empresarios y trabajadores

Sin Embargo

Ciudad de México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta tarde que el triunfo de su movimiento, hace exactamente un año, fue un triunfo del pueblo de México, incluidos los niños y niñas “a quienes tenemos la obligación de dejarlas una Nación feliz”. Fue el triunfo, agregó, de los trabajadores de las ciudades y del campo que se convirtió en una voz colectiva y mayoritaria.

Es un movimiento que tiene el objetivo de desterrar el régimen “corrupto y despiadado que prevalecía”, destacó el Primer Mandatario. Tiene también el reto de construir una Patria libre, pacífica, fraterna y soberana. A 12 meses de esa “hazaña colectiva”, estamos aquí para ratificar el compromiso de no fallarle al pueblo de México, afirmó.

Bastaría para confirmar el avance de estos siete meses para mostrar que el cambio será profundo, agregó. Ahora, dijo, son tiempos de hechos, no de palabras, por eso destacó que ya no se tolera la corrupción desde la Presidencia de la República. Están prohibidos el nepotismo, el amiguismo y cualquier otro práctica del antiguo régimen, afirmó.

La corrupción y el fraude electoral fueron reclasificados como delitos graves, y ya se acabó la condonación de impuestos a potentados, dijo. También se acabó el Estado Mayor, y sigo recorriendo el país sin guardaespaldas “porque el que lucha por la justicia no tiene nada qué temer”. Además, expuso, desapareció el Cisen, y ya no se espía a nadie.

Miles de personas acudieron al Zócalo de la CdMx para el informe del Presidente. Foto: Cri Rodríguez, Sin Embargo

El Presidente destacó la aprobación de la Ley de Austeridad en la Cámara de Diputados, y el funcionario tendrá que acostumbrarse a vivir en la justa medianía. También se suprimió la pensión de 5 millones de pesos mensuales a los ex presidentes de la República y se quitó los seguros y bonos a funcionarios de alto nivel. Además se vendieron las flotillas de autos de lujo; también se bajaron los sueldos de altos funcionarios y se aumentaron los de base: ahora ningún funcionario puede ganar más que el Presidente.

Aumentó el salario mínimo 16 por ciento, algo que no sucedió en 30 años del periodo neoliberal. También se están vendiendo los aviones que funcionarios daban uso personal, incluido el “lujoso y extravagante avión presidencial”.

El Presidente afirmó que en compras del Gobierno se han obtenido ahorro por 113 mil millones de pesos, incluyendo la compra de medicamentos que se ha transparentado.

Además, dijo, no se han realizado compras de equipos de cómputo, “que era una importante fuente de corrupción”. AMLO dijo que los altos funcionarios ya no tienen secretarios particulares y se eliminaron los directores adjuntos en en las secretarías de Estado.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó que no se han aumentado impuestos en términos reales y no habrá nuevos impuestos, además de que no ha crecido la deuda pública y la inflación ha bajado.

En todo el país, agregó, no ha habido aumento en términos reales de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad.

También, dijo, se detuvo la caída de la producción petrolera y este año se invertirán 330 mil millones para producir crudo, gas y electricidad.

Con pancartas y fotografías, los asistentes al evento celebraron el aniversario del triunfo de AMLO. Foto: Cri Rodríguez, Sin Embargo

El peso, destacó, es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo durante los siete meses de su mandato, y la inversión extranjera aumentó a 10 mil millones de dólares en ese periodo.

En mayo, continuó, el Índice de Confianza al Consumidor aumentó más que en las últimas dos administraciones y las tiendas departamentales reportaron un aumento de 5.4 por ciento en las ventas.

Es buena la relación con los empresarios del país, expuso el Presidente. Con ellos, comentó, se firmó un acuerdo para combatir la corrupción y para invertir 32 mil millones de pesos. López Obrador agradeció la presencia de empresarios en el Zócalo: “todo tenemos que unirnos para sacar adelante al país”.La recaudación de impuestos aumento en 4.5 por ciento respecto al año pasado, y se han presentado un millón de declaraciones más que el año anterior, debido a la confianza de los ciudadanos en el Gobierno, dijo AMLO.

“Aunque poco, la economía está creciendo, no hay recesión”, destacó el Presidente, y hay más desarrollo y bienestar.

López Obrador reiteró su compromiso de ofrecer atención médica y todos los medicamentos gratuitos a la población que no tiene seguridad social. En los primeros cinco meses de este año, se ha creado más de 300 mil nuevos empleos, sin considerar los de los programas sociales, lo que en conjunto superan el millón de empleos, afirmó.

El Jefe del Ejecutivo federal destacó la entrega de becas a niños y niñas, ya estudiantes de todos los niveles en México.

Se otorgarán becas a todos los estudiantes de nivel medio superior, dijo. Hasta este día se han entregado 3 millones 040 mil de estas becas.

Los impermeables no podían faltar para protegerse de la lluvia. Foto: Cri Rodríguez, Sin Embargo

En total, afirmó, recibirán becas 10 millones de estudiantes, lo que significará una inversión de 60 mil millones de pesos, algo nunca visto en la historia de México.

Todos los recursos que entrega el Gobierno mediante programas sociales y del bienestar llegan de manera directa a los beneficiarios, destacó “Se acaba el clientelismo, el famoso moche y, desde luego, la corrupción”.

El Primer Mandatario destacó también la cancelación de la Reforma Educativa del ex Presidente Enrique Peña Nieto. Y dijo que se está en pláticas con las maestras y maestros para reforzar la calidad de la educación en el país.

Ha sido un éxito, dijo, la apertura de Los Pinos, que ha sido visitado por un millón 500 mil personas, y está en marcha el proyecto artístico y ecológico, que será uno de los sitios culturales más importantes del mundo. Todo esto, agregó, con la colaboración de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

“Nunca jamás se les dará la espalda a los jóvenes o se les condenará al olvido”, dijo López Obrador al hablar del apoyo de su Gobierno a este sector, que ha sido el más vulnerable particularmente ante grupos violentos.

“Me llena de felicidad informar aquí en el corazón político, económico y cultural de México que está funcionando muy bien el programa Sembrando Vida”, dijo AMLO.

Ya se están sembrando 560 mil hectáreas de árboles maderables y frutales, dijo.

Tengo que agradecer al Ejército, destacó, porque para sembrar esos árboles se necesitan millones de plantas que se producen en viveros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

No sólo es sembrar árboles, explicó, sino que se da empleo a 240 mil campesinos.

También destacó que ha quedado prohibido el uso de semillas de maíz transgénico y también, afirmó, “no vamos a explotar hidrocarburos mediante la práctica de fracking”.

Sobre la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, dijo que se generó un movimiento de protesta para la conclusión de 200 metros. Se realizó una consulta, expuso, y están pendientes amparos y juicios legales, pero no queremos atropellar a nadie.

Cumpliremos a cabalidad la atención de todos los mexicanos, pero se dará prioridad a los más humildes, “porque por el bien de todos, primero los pobres”, destacó AMLO.

Un sueño que queremos que se convierta en realidad, dijo, es que el mexicano pueda trabajar y ser feliz donde esta su familia, su tierram sy cultura: “que la migración sea opcional, no forzada”.

Sobre el Aeropuerto en Santa Lucía, AMLO dijo que se ha demorado porque sus adversarios han desatado una lluvia de amparos, y se están detallando todos los informes y estudios para que no continúen “con esa campaña de sabotaje legal”.

Sobre la seguridad, el Presidente López Obrador dijo que en su Gobierno no se tolera la tortura ni ninguna otra violación a los derechos humanos.

Sobre los desaparecidos dijo que se está desplegando una nueva estrategia y su Gobierno no descansará hasta conocer el paradero de los jóvenes de Ayotzinapa.

“El Estado mexicano ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”, afirmó el Presidente.

“No luchamos para construir una dictadura, luchamos para construir una verdadera democracia”, destacó el Presidente

BOING EN VEZ DE FRUTSI

El modus operandi no ha cambiado de gobierno priista a gobierno morenista y se ha repetido durante la mañana: delegaciones del partido invitaron a vecinos al Zócalo de la Ciudad de México para que la plaza luzca llena en el evento que el Presidente Andrés Manuel López Obrador ofrecerá con motivo del aniversario de su triunfo electoral.

Un chofer de autobús fue obligado por un policía de tránsito a darse la vuelta y buscar lugar en la Avenida Hidalgo, que este lunes desde el mediodía luce como un estacionamiento de camiones provenientes de Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, Tabasco y Chiapas.

Del camión, por fin estacionado, bajó un grupo de mexiquenses, con bandera vino color Morena y bolsas con torta, fruta y jugo Boing, en vez de los Frutsi que se solían repartir en los eventos de Enrique Peña Nieto. Una mujer mayor de edad con bastón tuvo que ser ayudada.

“Ecatepec lo apoya. Queremos red de agua”, gritan los recién llegados.

Servidores de la Nación y encargados de levantar el censo del bienestar movilizaron también a los invitados.