AMLO admite que tragedia en Tlahuelilpan se pudo evitar

AMLO admitió este lunes que la tragedia en Tlahuelilpan, donde murieron más de 80 personas por la explosión en una toma clandestina de combustible, se pudo evitar.

Cuestionado durante la conferencia de prensa mañanera desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la tragedia se pudo evitar si no hubiera corrupción en México.

“Claro que se pudo evitar la tragedia, si no hubiese corrupción en México. Si no se llevara a cabo esta práctica de robo de combustible, si la autoridad no lo permitiera, si la gente por necesidad no llevara a cabo estas actividades. Claro, siempre he dicho que es mucho mejor prevenir que lamentar y para prevenir hay que atender las causas, que llevan muchos años sin atenderse, desde que se inició la llamada política neoliberal se abandonó al pueblo, se empobreció al pueblo”.

El presidente de México también dijo que se pudo evitar la tragedia de la violencia y los asesinados porque se dejó de apoyar la actividad productiva, crear empleos, “se abandonó el bienestar de la gente, el saldo de la política neoliberal ha sido fatal, es un rotundo fracaso”.

También dijo que se pudo evitar la tragedia de millones de mexicanos en la pobreza, sin trabajo, sin opciones, y que para poder sobrevivir su única opción es la economía informal, la migración o trabajar como ‘halcones’ al servicio de la delincuencia.

“Esa es la gran tragedia nacional”.

López Obrador pidió a todos participar en el diagnóstico y cuestionó si las autoridades informaban antes cuánto se robaba de combustible o cuántas tomas clandestinas había, y aseguró que “este es el cambio”.

ESTRATEGIA CONTRA ROBO DE COMBUSTIBLE

López Obrador destacó en la conferencia de este lunes el plan del Gobierno federal contra el robo de combustibles, que consta de cuatro etapas:

Frenar el robo de gasolinas

Aumentar la capacidad de transportación de hidrocarburos con pipas

Una estrategia de bienestar para la gente

Aplicar la ley y acabar con la corrupción

El presidente informó que que ya se firmaron contratos para adquirir 571 pipas con un costo de 85 millones de dólares, para repartir 116 mil barriles de hidrocarburos adicionales cada día.

Agregó que se recibió una denuncia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), acusando inacción del Ejército en el caso del ducto de Tlahuelilpan, Hidalgo, que estalló el viernes pasado, y aclaró que el Gobierno federal responderá.