AMLO: a consulta, el Tren Maya y los programas sociales

Ciudad de México.- El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció una nueva amplia consulta nacional , a realizarse 24 y 25 de noviembre, para preguntar a ciudadanos no sólo si están de acuerdo con el Tren Maya, sino también con su política social, de apoyo a jóvenes y personas de la tercera edad, la nueva refinería en Tabasco y el proyecto para el Istmo de Tehuantepec.

Ayer, en una entrevista realizada antes de viajar a Ciudad de México, después de reunirse en Mérida con los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas; de Chiapas, Manuel Velasco, y de Quintana Roo, Carlos Joaquín, defendió el derecho a manifestarse de quienes marcharon el domingo en favor del nuevo aeropuerto en Texcoco. Cuando me manifestaba, nadie me silenciaba. Las marchas van a ser protegidas , dijo.

En vísperas de su cumpleaños 65 y a pregunta de los reporteros, pidió: que la naturaleza, el creador, la suerte me dé cuando menos seis años de vida, los que aspiro a estar en el gobierno . También definió: Yo ya no me pertenezco. Soy hombre de nación .

Confirmó que nuevamente la Fundación Rosenblueth, que es honesta y a la que le tenemos confianza , se encargará de organizar la consulta y afirmó que, a diferencia de la convocada para el nuevo aeropuerto de la capital, ahora sí defenderá sus proyectos, esto es sus ofertas de campaña, independientemente de lo que decida la gente .

La logística será la misma que la primera consulta y también se instalarán mil 73 casillas. Precisó que si la de octubre se financió por los diputados, ahora corresponde a los senadores de Morena apoyar de manera voluntaria .

Al preguntarle por qué se anunció el inicio de la obra para el 16 de diciembre, antes de tener los resultados de la encuesta, respondió: la verdad es que tengo encuestas y mucha confianza de que la gente va a votar en favor de que se construya el Tren Maya. Porque no perjudica a nadie; al contrario, beneficia a los habitantes del sureste, que son los más pobres de México. ¿Quién se opone a esto?