Amenazan ultraconservadores con retirar apoyo al PAN si no avalan Ley Antiaborto

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Hay desinterés de legisladores en impulsar la protección de la vida desde la concepción, demandó la activista Cecilia Rodríguez Galván.

“Los diputados no son firmes en la defensa de la vida, mientras pierden el tiempo en otro tipo de leyes, no se avientan a fefender toda vida humana en Aguascalientes”, manifestó.

La activista, que ha participado en conferencias promovidas por el grupo ultraconservador Frente de la Familia, exigió mayor respuesta de la mayoría panista en el Congreso.

“Ni el PRI quiere dar la mano a la vida, ni Morena, ni el PRD, ni el PT (sic). El PAN debe cerrarse a una iniciativa que concrete. No vamos a soportar ya a partidos que digan que hice lo mejor que pude”, señaló.

– ¿Es el último beneficio para el PAN?

– Así es, que entiendan que no va a haber vuelta atrás para ellos en las próximas elecciones.

Cabe mencionar que el PT no tiene representante en el Congreso de Aguascalientes.

La ley que protegería la vida desde la concepción fue presentada en el Congreso, pero fue enviada a comisiones. Para ser avalada requiere de un mínimo de 18 votos de los 27 diputados.