Amenazan a reportero de TV Azteca por reporte sobre Jérémy Ménez

Ciudad de México.-Luego de que en un reporte para lacadena ADN 40 el reportero César Caballero asegurara que las indisciplinas del francés Jérémy Ménez lo tienen completamente borrado del América, el propio francés reculó y respondió vía Twitter a dicho señalamiento asegurando que todo era mentira.

Sin embargo, las repercusiones fueron más allá y varios usuarios en la red social se sumaron a las respuestas y reclamos sobre el periodista, muchos de ellos pasados de tono.

Incluso hubo algunos, que más allá de una broma, osaron a amenazarlo con pistola.

Ante esta situación, el periodista lamentó que por publicaciones como la que le hicieron la violencia en México se ve como algo común.

Lo cierto es que Ménez cada vez juega menos con las Águilas. Desde su arribo a Coapa, solo ha disputado 23 de los 107 partidos disponibles y las lesiones se ha hecho constantes en el año y medio que lleva en la institución.

El último fin de semana no fue convocado por el Piojo Herrera, pues lo mandó a la Sub 20, y según fuentes cercanas al club el francés ha mostrado indisciplina al no completar entrenamientos con el argumento de dolencias físicas, pero sin aceptar someterse a exámenes médicos.