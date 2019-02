Redacción

Aguascalientes.-Amagan en el PRI con dar de baja del partido a todos aquellos líderes de seccionales y consejeros políticos a los que se les vio en el evento del registro de aspirantes de Morena en un salón al norte de la ciudad este pasado martes.

El Presidente del partido Enrique Juárez, minimizó el número de priistas que estuvieron en dicho evento reduciéndolo a un número de dos a tres militantes tricolores.

-¿Cuántos son en número los que detectaron?

-No, no tengo yo (…) vi dos, tres líderes de seccionales y vi un consejero político y nada más.

Advirtió que los mismos serán llevados ante la Comisión de Justicia Partidaria quien será la encargada de imponerles las sanciones que establecen los estatutos del partido, mismos que pueden llegar hasta la expulsión.

En conferencia de prensa en las instalaciones de su sede, el dirigente adelantó que están recabando la mayor cantidad de elementos de prueba para ponerlos a disposición de Justicia Partidaria, quien a su vez les dará su derecho de defensa y en caso de no acudir o convencer con sus argumentos se les sancionará.