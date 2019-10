Amagan diputados del PAN con tomar medidas drásticas contra recortes de AMLO

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se niega a realizar ajustes en cuanto a su propuesta presupuestal para el siguiente año, lamentó el diputado federal por el PAN, Javier Luévano Núñez, quien ejemplificó en el reciente encuentro con el secretario de Hacienda Arturo Herrera, ante el Legislativo.

“Van a ser semanas intensas. Ya tuvimos la comparecencia del Secretario de Hacienda que no tiene intención de que se le mueva una coma al presupuesto, aún con los números que presentan en el primer año de ejercicio, todavía aprietan más y aumentan en sus programas clientelares que ni reglas de operación tienen”, aseveró.

El diputado por el primer distrito federal hizo hincapié en que Aguascalientes sería uno de los estados más afectados, en cuanto a los recortes para las presidencias municipales, pese a que es una de las entidades que ha producido.

“No hay una equidad, ni una intención de trabajar de la mano con el estado o con nuestros ayuntamientos. Entonces ejerceremos nuestro derecho de análisis, de argumentos y si de plano no somos escuchados, tomaremos medidas más drásticas”, amagó.

– ¿Qué tipo de medidas?

– Buscaremos al presidente hasta donde lo encontremos, hasta donde nos reciba y nos escuche, pues esta situación no puede continuar en el camino que vamos.

Luévano Núñez manifestó que el gobierno de López Obrador está limitando el papel de las presidencias municipales para que funjan como administradores de nómina, “y se les está dejando en el abandono”.