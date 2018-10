Amagan concesionarios de urbanos con paro técnico en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Concesionarios de camiones urbanos amenazaron con realizar un paro técnico si no se les autoriza un aumento emergente a las tarifas.

Mediante documento que hicieran llegar al gobernador Martín Orozco el cual circula en redes, los mismos justifican que se encuentran en una situación financiera difícil, por lo que para no poner en riesgo la operación del servicio están pidiendo una alza.

Los empresarios advirtieron que en que caso contrario se verían en la situación de emprender paros técnicos, donde no se pretende de ninguna manera afectar al usuario, aunque de no haber alza no quedaría otra salida.

Extraoficialmente se maneja que los concesionarios estarían solicitando un aumento a 10.50 pesos, hasta el momento no se ha echo oficial la postura en cuanto a esta alza pretendida por el gremio.

Por su parte el Coordinador de Movilidad del Estado David Sánchez Padilla, apuntó que todos los sistemas de transporte necesitan trabajar en base a una tarifa donde se está determinando la correcta que necesite cada esquema de transporte.

Por último el funcionario estatal puntualizó que lo que es importante es definir que primero haya una mejora en el servicio, situación que se ha platicado con los concesionarios y así la tienen clara.