Amaga Alférez a Aldo Ruiz: “Que ponga sus barbas a remojar”

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Desde Morena Aguascalientes advierten de acciones legales en contra de Aldo Ruiz Sánchez, quien fuera dirigente estatal, y actualmente es delegado estatal de Bienestar.

Fernando Alférez Barbosa, secretario de Organización del comité local, comparó su caso con la reciente detención de Rosario Robles, ex funcionario federal del pasado gobierno, poniendo en duda la administración del ex líder local.

“Que Aldo Ruiz ponga sus barbas a remojar”, sintetizó Alférez Barbosa en conferencia de medios.

Ruiz Sánchez fue líder estatal de Morena hasta 2018, cuando asumió la delegación de Bienestar. La actual dirigencia presentó una queja formal debido a la supuesta falta de un vehículo asignado al comité local y la no entrega completa de los movimientos financieros durante su gestión.

“Después de lo de Rosario Robles, nosotros seremos los primeros en denunciar cualquier acto de corrupción, sea una infracción mínima”, manifestó Fernando Alférez.

El secretario de Organización también cuestionó al ex aspirante por la alcaldía capitalina, Manuel Bañuelos, quien la semana pasada denunció presunta violación de los estatutos del partido.

“Bañuelos tiene un gran déficit de atención. Él se cree referente porque estuvo en el Partido Popular Socialista, que no era popular ni era socialista”, minimizó.