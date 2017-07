Alzas en el precio del cemento impactará próximas obras: SICOM

Francisco Espinosa

Aguascalientes, Ags.- José de Jesús Altamira Acosta, titular de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones (SICOM), anunció que el aumento en materiales de construcción como el cemento, afectarán directamente en los costos establecidos en la inversión final de diversas obras para este año.

Sin embargo, conscientes de este problema, comentó que se tomará en cuenta en cada licitación.

El funcionario estatal expresó que “en la propuesta económica que se hace, se establece un precio fijo, pero cuando hay ajustes e incrementos de este tipo, la ley permite a los constructores reclamar un término de ajustes de costos, por lo que lo tenemos contemplado”, reiteró.

Por último, dejó claro que no puede dar un estimado de un porcentaje respecto a lo que podría aumentar alguna obra respecto a los costos finales de la misma. “Tenemos parámetros para poder actuar en dado caso haya un ajuste importante. Por ahora, mientras no pase, no se puede decir cuánto se modificaría”, finalizó.