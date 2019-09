Alumnos y padres de familia rechazan cierre de primaria en Aguascalientes

OES

Aguascalientes, Ags.- Al grito de ¡Queremos maestros! Decenas de padres de familia y alumnos de la Escuela Primaria Fundadores Mexicanos situado en el fraccionamiento del mismo nombre se manifestaron a las afueras del plantel para exigir que no cierren la escuela.

Lo anterior luego de que autoridades les han informado que van a cerrar la misma por el bajo número de alumnos que asisten a la misma.

La señora Flor indicó que “nos quieren fusionar un sexto año, ahorita hay dos, pero del IEA nos informan que nos van a quitar a un maestro en lugar de mandar a un maestro a cuarto año y nos lo van a quitar y ya nos dijeron desde la semana antepasada que a fuerzas solo tiene que haber un sexto año, pero desde el año pasado no hay cuarto año“.

Rosy Favela, la funcionaria que nos atendió nos dice que no cubrimos la estadística y sí la tenemos porque tenemos 28 niños en cada sexto y dicen que lo mínimo son 40 niños, cuando sabemos que el mínimo es de 35 niños“.

Otra más de nombre Estela coincidió en este sentido y expresó:

“El año pasado no hubo maestro en el grado de 4o año. Ahora nos quieren mandar a estudiar a nuestros hijos en otras escuelas y ahorita hay dos sextos y no me se me hace justo porque yo tengo tres niños aquí en la Escuela, y ahora no nada más es la de cuarto año sino también la de sexto“, dijo una de las madres afectadas.

A su vez agregó que ya acudieron al Instituto de Educación del estado (IEA) “y nos dijeron que la única solución es que cambiemos a nuestros hijos, y no se me hace justo porque ya empezó el ciclo y ahora nos dicen eso ahora“.

La afectada afirmó que en cada grupo en promedio tienen 30 alumnos y ahora están faltando dos maestros los de sexto y el de cuarto que desde el año pasado ya no hubo“.

Finalmente exigieron la intervención del gobernador Martín Orozco y de la alcaldesa Teresa Jiménez para que apoyen y eviten el cierre de este plantel en el corto plazo.