Alumnos de educación básica y media irán participarán en certamen nacional de robótica

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), efectuó la ceremonia del banderazo de salida a la delegación integrada por 34 alumnos de primaria, secundaria y educación media superior que participará en la competencia nacional ROBOMATH Challenge.

Dicho certamen, se llevará a cabo del 2 al 6 de abril en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, integra torneos de robótica y matemáticas con el objetivo promover el interés de niños y jóvenes por la ciencia y la tecnología, así como de contribuir a la identificación de nuevos talentos para el desarrollo de habilidades en ingeniería.

Los alumnos de Aguascalientes que asistirán, provienen de planteles educativos en los que se implementan programas de robótica, tales como las primarias Raquel Celestino Salazar, México, Alfonso Esparza Oteo, secundaria general No. 41 Nueva Creación, secundaria técnica No. 3 José Ángel Ceniceros, telesecundaria No. 43 del municipio de Cosío, Conalep Jesús María, CBTis No. 168, así como el Centro de Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, entre otros.

El IEA informó que se espera una participación de aproximadamente 1, 200 estudiantes de 32 estados, los cualespondrán a prueba sus habilidades en resolución de problemas en distintas categorías.

Finalmente, señaló que ROBOMATH Challenge también es un espacio de convivencia familiar, puesto que cada alumno estará acompañado por su padre, madre o tutor, quienes les podrán apoyar en las actividades de la competencia.