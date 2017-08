Alto riesgo de morir por meterse a nadar en presas: Protección Civil

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La Coordinación Estatal de Protección Civil del Estado reconoció que muchas personas se siguen introduciendo a nadar en las presas locales, ocasionando con ello numerosos riesgos que pueden ser fatales.

Miguel Olguín Olmedo, director operativo de la coordinación local, estableció que estos casos de nadadores se han notificado en algunas de las principales presas de Aguascalientes.

“Sí hemos tenido situaciones, en las presas más representativas, por lo cual sigue la recomendación de parte de las diferentes coordinaciones municipales, invitando para que la gente no lo haga y se están colocando cartelones o avisos”, indicó.

Olguín Olmedo enumeró que nadar en una presa no es conveniente como hacerlo en una piscina: “el agua en las presas no es clara, no vemos lo que tenemos dentro y podemos quedarnos atorados. Nos puede dar un calambre, la temperatura es muy baja y dependiendo de la complexión física o la situación de salud de cada persona, puede haber un malestar y llegar a consecuencias funestas”.

– ¿Qué pasa cuando les avisan de un caso?

– Se le invita de manera cordial a que evite estar nadando, pues de nueva cuenta representa un peligro estos cuerpos de agua.