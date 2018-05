Alianza Morena y PES pudiera no seguir después de elecciones: Monreal

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- La alianza que Morena sostiene con el Partido Encuentro Social (PES) por ahora es electoral y pudiera no continuar después de los comicios, adelantó el senador David Monreal Ávila.

Lo anterior en medio de las controversias en cuanto a posturas que ha evidenciado ambos institutos políticos, particularmente en temas relacionados con derechos humanos.

“Una vez que logremos el triunfo, como así se ventila, habremos de decidir si la coalición se sostiene o no, porque la coalición es estrictamente para la jornada político electoral. Veremos de si ellos ya en el terreno de los hechos, habrán de continuar con esas políticas que ellos quisieran defender. Nosotros como Morena tenemos definida nuestra lucha y posición política en pro de los derechos y las minorías”, subrayó.

La última de las diferentes entre Morena y el PES sucedió el jueves último, cuando el líder nacional de Encuentro Social, Hugo Eric Flores, calificó de “moda” el matrimonio civil entre personas del mismo sexo.

– ¿No están de acuerdo con estas declaraciones?

– Nosotros estamos en pro de los derechos y sabemos de uno y de otro partido y hemos demostrado en la congruencia en el debate. Nosotros legamos como senador con una coalición con el PRD (2012) y después el PRD firmó el Pacto por México, apoyando todas estas reformas estructurales en donde no estuvimos de acuerdo. No renunciamos a nuestros principios, allá ellos. Es algo que pudiera darse, yo espero que no, que esta alianza se consolide y se lleve al gobierno.

– ¿Qué hacer con estas discrepancias entre Morena y PES si llegan a una mayoría?

– Algunas partes pudieran ser deseos de los dirigentes, pero para poder llegar al momento en que estamos suscribimos un convenio para ir a una elección donde los temas ya están abordados y es en el restricto respeto a los derechos de los ciudadanos.

– ¿Les van a salvar el registro?

– Vamos a caminar y fortalecernos todos. Todos vamos a ganar en esta coalición.